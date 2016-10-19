الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / بالصور... نجاة عائلة في عين الحلوة بعد انهيار جزء كبير من سقف المنزل

بالصور... نجاة عائلة في عين الحلوة بعد انهيار جزء كبير من سقف المنزل أرسل الخبر



وقد نجا طفلاه جواد ورزان اللذان كانا يتواجدان في ذات الغرفة مع شقيقهما يوسف، اذ ان انهار سقف الغرفة على دفعتين، فاصيب الطفلان بجروح طفيفة قبل ان يتم اخلاء المنزل وبعد وقت قصير انهار باقي السقف بشكل كبير.

وكان الصياح قد رمم سقف منزله مرتين قبل ذلك وبعد كشف سريع لاحد الاخصائيين على باقي المنزل، اخبرهم ان هناك غرفة ثانية آيلة للسقوط والطوابق العلوية قد تتاثر فتم اخلائها.



نجت عائلة الفلسطيني علي الصياح بعد انهيار جزء كبير من سقف منزله الكائن في حي المنشية في مخيم عين الحلوة.وقد نجا طفلاه جواد ورزان اللذان كانا يتواجدان في ذات الغرفة مع شقيقهما يوسف، اذ ان انهار سقف الغرفة على دفعتين، فاصيب الطفلان بجروح طفيفة قبل ان يتم اخلاء المنزل وبعد وقت قصير انهار باقي السقف بشكل كبير.وكان الصياح قد رمم سقف منزله مرتين قبل ذلك وبعد كشف سريع لاحد الاخصائيين على باقي المنزل، اخبرهم ان هناك غرفة ثانية آيلة للسقوط والطوابق العلوية قد تتاثر فتم اخلائها. صيدا أون لاين Saida Online