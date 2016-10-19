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لائحة أهداف عماد ياسين: "الجديد" و"الكازينو" ومحطتا الزهراني والجية وسوق النبطية.. واغتيالات أرسل الخبر



أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على القضاء أمير تنظيم "داعش" الإرهابي الموقوف عماد ياسين "الذي اعترف بنتيجة التحقيقات التي أجريت معه بإشراف القضاء المختص، بقتل أربعة أشخاص والمشاركة في قتل أربعة آخرين، وقيامه بتنفيذ خمس عمليات تفجير داخل مخيم عين الحلوة، وإنشاء تنظيم إرهابي باسم "عصبة المهاجرين والأنصار في بلاد الشام" مرتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي في الرقّة" وفق البيان الصادر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه..وقد وضع الموقوف "مخططاً دقيقاً لاستهداف مخازن الجيش اللبناني ومراكزه ووحداته لدى اندلاع أيّ معركة مع التنظيم الجديد، كما أقدم على تقسيم مخيم عين الحلوة إلى قطاعات عسكرية، وتعيين أمراء ومجلس شورى لذلك، ووضع لائحة بأهداف سياحية واقتصادية في لبنان شملت: محطة النفط في الزهراني، محطة توليد الطاقة الكهربائية في الجيّة، مبنى تلفزيون الجديد، سوق الإثنين في مدينة النبطية، مطعم الـ KFC في جونية، وكازينو لبنان، بالإضافة إلى التحضير لعملية اغتيال شخصية سياسية بارزة" كما جاء في بيان قيادة الجيش. السفير Saida Online