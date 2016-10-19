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الشيخ جمال خطاب يبحث ملفات الإعمار والمساعدات مع الصليب الأحمر أرسل الخبر



دار البحث حول ملف ترميم المنازل الذي ينوي الصليب الأحمر تنفيذه في مخيم عين الحلوة والعقبات التي تواجهه وكيفية تذليلها، وفي هذا الشأن طالب الشيخ خطاب وفد الصليب إعادة النظر بعدد المنازل المطلوب ترميمها.

ووضع وفد الصليب الشيخ خطاب ببرنامج المساعدات النقدية الذي ينوي تقديمها لبعض العوائل الفلسطينية المحتاجة التي نزحت من سوريا، فاقترح الشيخ خطاب على الوفد آليه لطريقة تقديم المساعدات تكون منصفة إلى حد كبير لجميع النازحين فوعدوا بدراستها جدياً.



وطلب الوفد مشورة الشيخ خطاب بكيفية الطريقة المثلى للتعامل مع الجرحى أثناء الحروب والجهة التي يمكن التواصل معها، فأرشدهم إلى عقد لقاء مع القيادة السياسية كونها الجهة التي تمثل جميع الأفرقاء السياسية والأمنية. بحث أمير الحركة الإسلامية المجاهدة أمين سر القوى الإسلامية الشيخ جمال خطاب مع وفد الصليب الأحمر الدولي الذي ترأسه منسق الصليب في جنوبي لبنان لورو بيرليه وذلك في مكتبه بمخيم عين الحلوة.دار البحث حول ملف ترميم المنازل الذي ينوي الصليب الأحمر تنفيذه في مخيم عين الحلوة والعقبات التي تواجهه وكيفية تذليلها، وفي هذا الشأن طالب الشيخ خطاب وفد الصليب إعادة النظر بعدد المنازل المطلوب ترميمها.ووضع وفد الصليب الشيخ خطاب ببرنامج المساعدات النقدية الذي ينوي تقديمها لبعض العوائل الفلسطينية المحتاجة التي نزحت من سوريا، فاقترح الشيخ خطاب على الوفد آليه لطريقة تقديم المساعدات تكون منصفة إلى حد كبير لجميع النازحين فوعدوا بدراستها جدياً.وطلب الوفد مشورة الشيخ خطاب بكيفية الطريقة المثلى للتعامل مع الجرحى أثناء الحروب والجهة التي يمكن التواصل معها، فأرشدهم إلى عقد لقاء مع القيادة السياسية كونها الجهة التي تمثل جميع الأفرقاء السياسية والأمنية. صيدا أون لاين Saida Online