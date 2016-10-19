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البغدادي يحتضر في الموصل! أرسل الخبر



ورجح المصدر مقتل البغدادي الذي أصبحت حركته بطيئة وثقيلة منذ الإصابة قوية جداً التي تعرض لها في معارك تحرير الأنبار، غرب العراق، قبل سنة تقريباً.

وأضاف المصدر، أن البغدادي لم يتجاوز وضعه الصحي رغم علاجه في الموصل بعد تضرر كبده وكامل الجانبه الأيسر ما جعله عاجزاً عن الحركة تماماً في الأشهر الأولى التي تلت إصابته.

وأشار إلى أن موت البغدادي وارد جداً رغم الأنباء التي قالت منذ بداية الهجوم على الموصل إنه يحتضر في قضاء البعاج، الواقع على بعد 100 كيلومتراً غربي الموصل، ورجح المصدر فرضية موت البغدادي ولكن الخبر لم يُعلن من قبل التنظيم، لمنع الانهيار الكامل في صفوفه بعد خسارته أغلب القادة في العمليات الكثيرة التي سبقت معركة تحرير الموصل. قالت وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن مصدر عراقي، إن زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي ربما لقي حتفه في المنطقة الفاصلة بين العراق وسوريا متأثراً بإصابة خطيرة لم يتعاف منها.ورجح المصدر مقتل البغدادي الذي أصبحت حركته بطيئة وثقيلة منذ الإصابة قوية جداً التي تعرض لها في معارك تحرير الأنبار، غرب العراق، قبل سنة تقريباً.وأضاف المصدر، أن البغدادي لم يتجاوز وضعه الصحي رغم علاجه في الموصل بعد تضرر كبده وكامل الجانبه الأيسر ما جعله عاجزاً عن الحركة تماماً في الأشهر الأولى التي تلت إصابته.وأشار إلى أن موت البغدادي وارد جداً رغم الأنباء التي قالت منذ بداية الهجوم على الموصل إنه يحتضر في قضاء البعاج، الواقع على بعد 100 كيلومتراً غربي الموصل، ورجح المصدر فرضية موت البغدادي ولكن الخبر لم يُعلن من قبل التنظيم، لمنع الانهيار الكامل في صفوفه بعد خسارته أغلب القادة في العمليات الكثيرة التي سبقت معركة تحرير الموصل. وكالات Saida Online