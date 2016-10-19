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تعرض استاذ للضرب في مخيم المية ومية من قبل ولي امر احد الطلاب أرسل الخبر



اشارة الى انه الحادث الثاني خلال اسبوعين ضد موظفي الاونروا في مدارسها بعد الاعتداء على مدير مدرسة صفد في عين الحلوة احمد عباس من قبل والد احد الطلاب. تعرض الاستاذ في مدرسة عسقلان التابعة لوكالة الاونروا في مخيم المية ومية حسين ابو شقرا الى اعتداء من قبل احد اولياء امور الطلاب حيث نقل الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة.اشارة الى انه الحادث الثاني خلال اسبوعين ضد موظفي الاونروا في مدارسها بعد الاعتداء على مدير مدرسة صفد في عين الحلوة احمد عباس من قبل والد احد الطلاب. صيدا أون لاين