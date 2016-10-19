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بالفيديو.. أسير "داعشي" يفاجئ مقاتلي البشمركة ويفجر نفسه بهم لحظة أسره أرسل الخبر



ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية الفيديو على موقعها الإلكتروني الأربعاء، وقالت إن المتشدد كان يعاني من إصابات من جراء المعارك، وسقط بقبضة القوات التابعة لإقليم كردستان العراقي.

ويظهر في الفيديو مقاتلون من قوات البشمركة أمام آليات عسكرية ، وهم يتقدمون باتجاه الجريح، قبل أن يعمد الأخير إلى تفجير سترة ناسفة كان يرتديها، الأمر الذي أدى إلى مقتله على الفور.



ويبدو في الفيديو أن المقاتلين الأكراد لم يتعرضوا لجروح من جراء التفجير، الذي لم تحدد الصحيفة البريطانية أين وقع، علما بأن البشمركة تخوض المعركة على المحور الشرقي للموصل.



وقالت الصحيفة إن بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أن الحادث وقع جراء إطلاق المقاتلين الأكراد الرصاص على المتشدد، مما أدى إلى انفجار السترة الناسفة.



يشار إلى أن القوات الكردية نجحت، بعد 3 أيام على إطلاق العملية، من السيطرة على مناطق عدة على محور الخازر والوصول إلى مفرق قضاء الحمدانية وتأمين الطريق بين أربيل والموصل.



بث "تلفزيون كردستان" لقطات تظهر إقدام أحد عناصر داعش على تفجير نفسه وسط مقاتلين من قوات البشمركة، التي تشارك في عملية استعادة مدينة الموصل العراقية من التنظيم المتشدد.ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية الفيديو على موقعها الإلكتروني الأربعاء، وقالت إن المتشدد كان يعاني من إصابات من جراء المعارك، وسقط بقبضة القوات التابعة لإقليم كردستان العراقي.ويظهر في الفيديو مقاتلون من قوات البشمركة أمام آليات عسكرية ، وهم يتقدمون باتجاه الجريح، قبل أن يعمد الأخير إلى تفجير سترة ناسفة كان يرتديها، الأمر الذي أدى إلى مقتله على الفور.ويبدو في الفيديو أن المقاتلين الأكراد لم يتعرضوا لجروح من جراء التفجير، الذي لم تحدد الصحيفة البريطانية أين وقع، علما بأن البشمركة تخوض المعركة على المحور الشرقي للموصل.وقالت الصحيفة إن بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أن الحادث وقع جراء إطلاق المقاتلين الأكراد الرصاص على المتشدد، مما أدى إلى انفجار السترة الناسفة.يشار إلى أن القوات الكردية نجحت، بعد 3 أيام على إطلاق العملية، من السيطرة على مناطق عدة على محور الخازر والوصول إلى مفرق قضاء الحمدانية وتأمين الطريق بين أربيل والموصل. سكاي نيوز Saida Online