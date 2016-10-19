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بالصور: طليس في اعتصام الزهراني: الاعتصامات مستمرة حتى عودة مراكز المعاينة الى كنف الدولة أرسل الخبر



ورأى رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، من أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الزهراني "انه لم يكن هذا التحرك لو لم يكن هناك تعد من قبل بعض المسؤولين في السلطة"، مشيرا الى ان "الموضوع ليس فقط موضوع المعاينة بل موضوع قطاع النقل البري مجتمعين يعني الصهاريج والفانات والسيارات والاوتوبيسات واللوحات المزورة، ثم جاءت مسألة المعاينة الشعرة لتقسم ظهر البعير والصفقات المشبوهة"، داعيا "القوى الامنية ان تأخذ دورها بالشكل المطلوب وملاحقة ومحاسبة كل المخلين والمزورين".



واكد طليس "اللجوء الى التصعيد حتى تحقيق المطالب، وكما وعدنا سابقا في اعتصامنا امام وزارة الداخلية اننا في 17 من هذا الشهر الحالي ستبدأ الاعتصامات والمظاهرات حتى تعود مسؤولية وادارة مراكز المعاينة الميكانكية الى كنف الدولة".























بدعوة من اتحاد النقل البري في لبنان ولليوم الثالث على التوالي اقفل سائقو السيارات العمومية في الجنوب مركز المعاينة الميكانيكية في الزهراني مطالبين بإلغاء قرار تلزيم المعاينة الميكانيكية واعادتها الى كنف الدولة.ورأى رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، من أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الزهراني "انه لم يكن هذا التحرك لو لم يكن هناك تعد من قبل بعض المسؤولين في السلطة"، مشيرا الى ان "الموضوع ليس فقط موضوع المعاينة بل موضوع قطاع النقل البري مجتمعين يعني الصهاريج والفانات والسيارات والاوتوبيسات واللوحات المزورة، ثم جاءت مسألة المعاينة الشعرة لتقسم ظهر البعير والصفقات المشبوهة"، داعيا "القوى الامنية ان تأخذ دورها بالشكل المطلوب وملاحقة ومحاسبة كل المخلين والمزورين".واكد طليس "اللجوء الى التصعيد حتى تحقيق المطالب، وكما وعدنا سابقا في اعتصامنا امام وزارة الداخلية اننا في 17 من هذا الشهر الحالي ستبدأ الاعتصامات والمظاهرات حتى تعود مسؤولية وادارة مراكز المعاينة الميكانكية الى كنف الدولة". صيدا اون لاين Saida Online