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وزير الداخلية عرض والسعودي الخطط التنموية في صيدا ومعالجة النفايات أرسل الخبر



وأعطى المشنوق توجيهاته الى الاجهزة المعنية في الوزارة ل"دعم الخطط التي تساهم في تأمين معالجة مستدامة لمشكلة النفايات وتعزيز دور البلديات على هذا الصعيد".

بعد اللقاء قال السعودي: "كانت زيارتنا لمعالي وزير الداخلية بديهية، وتناقشنا بعدة مواضيع منها موضوع النفايات التي ستنقل من بيروت الى المعمل في صيدا، وتكلمنا أيضا بموضوع إعفاء المواطنين من الغرامات على جباية الرسوم البلدية والذي تقدم معاليه بمشروع قانون وشكرناه على إقراره اليوم من قبل المجلس النيابي نظرا لاهميته على صعيد مساعدة الناس خصوصا في هذه الايام الصعبة".



أضاف: "بحثنا موضوع معمل النفايات الذي أنشىء على منطقة ردم بحرية، والعقد بين البلدية وأصحاب المعمل ينص على تخصيص هذه الارض لهم لطالما وجهة إستعمالها لمعالجة النفايات، وتناولنا موضوع حق المرور بين المعمل ووزارة الطاقة وقد وعدنا معالي الوزير بعقد إجتماع يحضره مندوبون عن وزارة الطاقة ومجلس الانماء والاعمار وأصحاب المعمل بإشراف وزارة الداخلية".



وختم السعودي: "ان الوزير المشنوق هو صديق لمدينة صيدا التي تحبه كثيرا". إستقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اليوم، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي يرافقه حسن شمس الدين، وتركز البحث على متابعة الخطط التنموية في مدينة صيدا وخصوصا موضوع معالجة النفايات في نطاق إتحاد بلديات صيدا - الزهراني.وأعطى المشنوق توجيهاته الى الاجهزة المعنية في الوزارة ل"دعم الخطط التي تساهم في تأمين معالجة مستدامة لمشكلة النفايات وتعزيز دور البلديات على هذا الصعيد".بعد اللقاء قال السعودي: "كانت زيارتنا لمعالي وزير الداخلية بديهية، وتناقشنا بعدة مواضيع منها موضوع النفايات التي ستنقل من بيروت الى المعمل في صيدا، وتكلمنا أيضا بموضوع إعفاء المواطنين من الغرامات على جباية الرسوم البلدية والذي تقدم معاليه بمشروع قانون وشكرناه على إقراره اليوم من قبل المجلس النيابي نظرا لاهميته على صعيد مساعدة الناس خصوصا في هذه الايام الصعبة".أضاف: "بحثنا موضوع معمل النفايات الذي أنشىء على منطقة ردم بحرية، والعقد بين البلدية وأصحاب المعمل ينص على تخصيص هذه الارض لهم لطالما وجهة إستعمالها لمعالجة النفايات، وتناولنا موضوع حق المرور بين المعمل ووزارة الطاقة وقد وعدنا معالي الوزير بعقد إجتماع يحضره مندوبون عن وزارة الطاقة ومجلس الانماء والاعمار وأصحاب المعمل بإشراف وزارة الداخلية".وختم السعودي: "ان الوزير المشنوق هو صديق لمدينة صيدا التي تحبه كثيرا". الوكالة الوطنية للإعلام Saida Online