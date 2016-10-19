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بالصور... حملة لمركز لبيب الطبي للتوعية والوقاية من سرطان الثدي أرسل الخبر



وقد تم توزيع منشورات تتضمن ارشادات للكشف المبكر عن سرطان الثدي ونصائح حول ضرورة خضوع كل امرأة لهذا الفحص.

وقد لاقت الحملة اصداءً ايجابيةً من جميع المشاركين لناحية التركيز على اهمية الفحوصات الدورية للنساء.

اشارة الى ان مرض سرطان الثدي (Breast Cancer) يشكل هاجساً عند النساء اكثر من اي مرض اخر ولكن ثمة ما يبعث على التفاؤل والامل الان اكثر مما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، حيث توصل الاطباء الى انجازات كبيرة في مجالي الكشف المبكر والعلاج لمرض سرطان الثدي، فانخفض بالتالي عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي.



الوعي واليقظة للاعراض والعلامات المبكرة لسرطان الثدي يمكن ان ينقذا حياتك. فحين يتم الكشف عن المرض في مراحله الاولية المبكرة، تكون تشكيلة العلاجات المتاحة اوسع واكثر تنوعا، كما تكون فرص الشفاء التام كبيرة جدا.

























لمناسبة الشهر العالمي للتوعية والوقاية من سرطان الثدي، نظم مركز لبيب الطبي في صيدا حملة توعية لزوار المركز والمرضى في الاقسام المختلفة بمشاركة الطاقم الطبي والتمريضي بالاضافة الى الموظفين.وقد تم توزيع منشورات تتضمن ارشادات للكشف المبكر عن سرطان الثدي ونصائح حول ضرورة خضوع كل امرأة لهذا الفحص.وقد لاقت الحملة اصداءً ايجابيةً من جميع المشاركين لناحية التركيز على اهمية الفحوصات الدورية للنساء.اشارة الى ان مرض سرطان الثدي (Breast Cancer) يشكل هاجساً عند النساء اكثر من اي مرض اخر ولكن ثمة ما يبعث على التفاؤل والامل الان اكثر مما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، حيث توصل الاطباء الى انجازات كبيرة في مجالي الكشف المبكر والعلاج لمرض سرطان الثدي، فانخفض بالتالي عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي.الوعي واليقظة للاعراض والعلامات المبكرة لسرطان الثدي يمكن ان ينقذا حياتك. فحين يتم الكشف عن المرض في مراحله الاولية المبكرة، تكون تشكيلة العلاجات المتاحة اوسع واكثر تنوعا، كما تكون فرص الشفاء التام كبيرة جدا. صيدا أون لاين Saida Online