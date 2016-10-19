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بالصور.. البركسات تنتفض وتطالب بحقوقها أرسل الخبر



وطالب المحتجين الأونروا والمعنيين بالتحرك بشكل سريع وفوري لحل هذه الازمة ، كما تم اقفال الطريقين من وإلى المخيم ولعدم فتحها حتى تحقيق المطالب.

ودعت اللجنة الشابية في منطقة البركسات الأهالي في بيان لها أذيع به في مسجد المنطقة إلى النزول إلى الشارع يوم غد الخميس الساعة السابعة صباحا" للإحتجاج على هذه الأوضاع المأساوية الصعبة

وخلال الوقفة التي نفذها أهالي المنطقة دعوا إلى توسيع التحرك ليشمل كافة المؤسسات التعليمية للاونروا والخدماتية للأونروا في المناطق المقابلة لمنطقة البركسات ، وطالبوا أهالي المخيم ولجان القواطع والأحياء والمبادرات واللجان الشعبية والشبابية والحراكات والهيئات والمؤسسات بالتضامن والمشاركة معهم ليكون الصوت واحد في وجه سياسة الأونروا الظالمة بحق الشعب الفلسطيني.





















نفذ من أهالي سكان منطقة البركسات في مخيم عين الحلوة إعتصاما" على المدخل الرئيسي للشارع الفوقاني احتجاجا على التهميش الاجتماعي والخدماتي من قبل الاونروا في ما يخص انقطاع المياه ومشروع البنى التحتية والنفايات.وطالب المحتجين الأونروا والمعنيين بالتحرك بشكل سريع وفوري لحل هذه الازمة ، كما تم اقفال الطريقين من وإلى المخيم ولعدم فتحها حتى تحقيق المطالب.ودعت اللجنة الشابية في منطقة البركسات الأهالي في بيان لها أذيع به في مسجد المنطقة إلى النزول إلى الشارع يوم غد الخميس الساعة السابعة صباحا" للإحتجاج على هذه الأوضاع المأساوية الصعبةوخلال الوقفة التي نفذها أهالي المنطقة دعوا إلى توسيع التحرك ليشمل كافة المؤسسات التعليمية للاونروا والخدماتية للأونروا في المناطق المقابلة لمنطقة البركسات ، وطالبوا أهالي المخيم ولجان القواطع والأحياء والمبادرات واللجان الشعبية والشبابية والحراكات والهيئات والمؤسسات بالتضامن والمشاركة معهم ليكون الصوت واحد في وجه سياسة الأونروا الظالمة بحق الشعب الفلسطيني. محمد حسون Saida Online