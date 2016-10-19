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انصار الله تعتقل الشخص الذي قام بالاعتداء على المدرس في مخيم المية ومية أرسل الخبر



واصدرت حركة انصار الله - المقاومة الاسلامية في لبنان بيان جاء فيه: "

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان). صدق الله العظيم

يا ابناء شعبنا الفلسطيني الصابر الصامد...

نتيجة للاحداث المؤسفة والمتكررة التي تطال المراكز التربوية والتعليمية في مخيماتنا والتي تستهدف العاملين فيها والقائمين عليها. فإننا في حركة انصار الله -المقاومة الاسلامية ندين بكل شدة هذه الاعتداءات الاثمة التي تستهدف تجهيل ابناء شعبنا. لذا نقول للجميع بأن ايدينا ممدودة لحماية هذه المؤسسات التي ترعى اجيال المستقبل حيث نكنّ كل احترام وتقدير لمن يحمل هموم القضية، واننا نحمل جميع الفصائل الفلسطينية الوطنية منها والاسلامية مما يحصل من تقاعس ولامبالاة في حماية الدور التعليمية وهذا يعتبر حفاظا على الكرامة الوطنية ومفتاح الحضارة الراقية.

اننا في حركة انصار الله سنكون اليد الرادعة التي تطال كل من تسول له نفسه الاعتداء على اي مدرس يقوم بواجبه تجاه ابنائنا وسوف نقطع كل الايادي العابثة التي تمتد الى اخوتنا المدرسين في كافة المؤسسات التربوية والتعليمية والتي نعتبرها خطوطا حمراء بالنسبة الينا، وان عامل الجهل والتجهيل لن يكون له مكان في صفوفنا لهذا. ومن باب الحرص على ما تقدم نطمئن اهلنا بأن حركة انصار الله قامت باعتقال وتوقيف من قام بالاعتداء على المدرس الفاضل في المية ومية واننا نعتبر هذا الامر مخالف للتعاليم الشرعية والانسانية ويجب على الجميع الوقوف عند مسؤولياتهم حتى لا نضطر الى اتخاذ الاجراءات الرادعة.

و اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين والله ولي التوفيق." بعد حادثة الاعتداء بالضرب على الاستاذ في مدرسة عسقلان التابعة لوكالة الاونروا في مخيم المية ومية حسين ابو شقرا من قبل احد اولياء امور الطلاب، قامت حركة انصار الله في مخيم المية ومية بتوقيف المعتدي محذرة من اتخاذ اجراءات رادعة تطال كل من تسول له نفسه الاعتداء على اي مدرس يقوم بواجبه.واصدرت حركة انصار الله - المقاومة الاسلامية في لبنان بيان جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيمقال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان). صدق الله العظيميا ابناء شعبنا الفلسطيني الصابر الصامد...نتيجة للاحداث المؤسفة والمتكررة التي تطال المراكز التربوية والتعليمية في مخيماتنا والتي تستهدف العاملين فيها والقائمين عليها. فإننا في حركة انصار الله -المقاومة الاسلامية ندين بكل شدة هذه الاعتداءات الاثمة التي تستهدف تجهيل ابناء شعبنا. لذا نقول للجميع بأن ايدينا ممدودة لحماية هذه المؤسسات التي ترعى اجيال المستقبل حيث نكنّ كل احترام وتقدير لمن يحمل هموم القضية، واننا نحمل جميع الفصائل الفلسطينية الوطنية منها والاسلامية مما يحصل من تقاعس ولامبالاة في حماية الدور التعليمية وهذا يعتبر حفاظا على الكرامة الوطنية ومفتاح الحضارة الراقية.اننا في حركة انصار الله سنكون اليد الرادعة التي تطال كل من تسول له نفسه الاعتداء على اي مدرس يقوم بواجبه تجاه ابنائنا وسوف نقطع كل الايادي العابثة التي تمتد الى اخوتنا المدرسين في كافة المؤسسات التربوية والتعليمية والتي نعتبرها خطوطا حمراء بالنسبة الينا، وان عامل الجهل والتجهيل لن يكون له مكان في صفوفنا لهذا. ومن باب الحرص على ما تقدم نطمئن اهلنا بأن حركة انصار الله قامت باعتقال وتوقيف من قام بالاعتداء على المدرس الفاضل في المية ومية واننا نعتبر هذا الامر مخالف للتعاليم الشرعية والانسانية ويجب على الجميع الوقوف عند مسؤولياتهم حتى لا نضطر الى اتخاذ الاجراءات الرادعة.و اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين والله ولي التوفيق." صيدا أون لاين Saida Online