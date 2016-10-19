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بالصور... جريح في انقلاب سيارة على اوتوستراد الرميلة أرسل الخبر



وقد ادى الحادث الى سقوط جريح يدعى (كمال ع.) حيث عمل الصليب الاحمر اللبناني على نقله الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا للمعالجة.

وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وعملت على تنظيم السير وازالة السيارة من المكان.







وقع حادث سير مروع على اوتوستراد الرميلة بإتجاه صيدا حيث اصطدمت سيارة من نوع مرسيدس سوداء اللون بالفاصل الاسمنتي قبل ان تنقلب وتستقر وسط الطريق.وقد ادى الحادث الى سقوط جريح يدعى (كمال ع.) حيث عمل الصليب الاحمر اللبناني على نقله الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا للمعالجة.وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وعملت على تنظيم السير وازالة السيارة من المكان. صيدا أون لاين