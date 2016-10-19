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بالصور... جرح امرأة في حادث صدم على اوتوستراد الدامور أرسل الخبر



وعلى الفور قام عناصر الصليب الاحمر اللبناني بنقل الجريحة الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا للمعالجة.

وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحوا تحقيقا بالحادث وعملوا على توقيف السائق للتحقيق معه.





صدمت سيارة من نوع هيونداي حمراء اللون إمرأة على اوتوستراد الدامور بإتجاه صيدا بينما كانت تجتاز الطريق ما ادى الى اصابتها بجروح.وعلى الفور قام عناصر الصليب الاحمر اللبناني بنقل الجريحة الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا للمعالجة.وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحوا تحقيقا بالحادث وعملوا على توقيف السائق للتحقيق معه. صيدا أون لاين