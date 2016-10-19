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لقاء في بلدية صيدا جمع السعودي والبزري وخبراء حول مشروع الضم والفرز أرسل الخبر





إستهل اللقاء بكلمة ترحيب من الأستاذ السعودي بالدكتور البزري والوفد المرافق مشددا على أن المشروع هو فرصة هامة لمدينة صيدا ولا سيما أن تنفيذه يحرر 40% من مساحة المدينة كانت مجمدة .



وجرى خلال اللقاء عرض المشروع من مختلف جوانبه.



البزري

إثر اللقاء أدلى الدكتور البزري بالتصريح التالي : اللقاء في بلدية صيدا مع المهندس محمد السعودي واللجنة المختصة بالمشروع جاء في سياق التشاور حوله.

ونحن نعتبر ان مشروع الضم والفرز لشرق الوسطاني هو مشروع اساسي وحيوي بالنسبة لمدينة صيدا ونرغب في ان يتم تنفيذه وانجازه بأفضل السبل مما يعطي المدينة بعدا عمرانيا جديدا ويزيد من امكانية تطوير الحركة العمرانية والسكانية في المدينة.



وأضاف: لقد أبدينا بعض الملاحظات على المشروع وهذه الملاحظات في معظمها تصب في خانة تقوية المشروع وهي تهدف الى جعله اكثر فائدة وايجابية للمدينة.

وختم: سنتابع هذا الموضوع مع الاستاذ محمد السعودي رئيس البلدية الذي وعد بان يتجاوب مع ملاحظات المهندسين وبعض اصحاب الحقوق في تلك المنطقة على امل ان تخرج المدينة والبلدية بما هو افضل للجميع .







في إطار اللقاءات الجارية في بلدية صيدا لشرح مشروع الضم والفرز، عقد مساء اليوم لقاء مشترك ضم رئيس البلدية المهندس محمد السعودي، والرئيس السابق للبلدية الدكتور عبدالرحمن البزري على رأس وفد من المهندسين وعدد من مالكي العقارات في المشروع ورئيس رابطة أطباء صيدا ورابطة أل البزري الدكتور نزيه البزري، بحضور مهندس التخطيط الإستشاري للمشروع الأستاذ مصطفى فواز، ورئيسة لجنة التخمين في المشروع رئيسة دائرة التنظيم المدني في الجنوب الدكتورة أية الزين، وعضوة اللجنة الخبيرة الأستاذة سوزان السوسي، وعضو المجلس البلدي المهندس علي دالي بلطة .إستهل اللقاء بكلمة ترحيب من الأستاذ السعودي بالدكتور البزري والوفد المرافق مشددا على أن المشروع هو فرصة هامة لمدينة صيدا ولا سيما أن تنفيذه يحرر 40% من مساحة المدينة كانت مجمدة .وجرى خلال اللقاء عرض المشروع من مختلف جوانبه.البزريإثر اللقاء أدلى الدكتور البزري بالتصريح التالي : اللقاء في بلدية صيدا مع المهندس محمد السعودي واللجنة المختصة بالمشروع جاء في سياق التشاور حوله.ونحن نعتبر ان مشروع الضم والفرز لشرق الوسطاني هو مشروع اساسي وحيوي بالنسبة لمدينة صيدا ونرغب في ان يتم تنفيذه وانجازه بأفضل السبل مما يعطي المدينة بعدا عمرانيا جديدا ويزيد من امكانية تطوير الحركة العمرانية والسكانية في المدينة.وأضاف: لقد أبدينا بعض الملاحظات على المشروع وهذه الملاحظات في معظمها تصب في خانة تقوية المشروع وهي تهدف الى جعله اكثر فائدة وايجابية للمدينة.وختم: سنتابع هذا الموضوع مع الاستاذ محمد السعودي رئيس البلدية الذي وعد بان يتجاوب مع ملاحظات المهندسين وبعض اصحاب الحقوق في تلك المنطقة على امل ان تخرج المدينة والبلدية بما هو افضل للجميع . صيدا أون لاين Saida Online