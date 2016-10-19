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بالصورة: في لبنان ابن الـ 50 عاماً حاول التحرش جنسياً بإبنة الـ 5 سنوات فأوسعه الأهالي ضرباً أرسل الخبر

في قضية مخجلة حاول السوري ( أ . ح) المقيم في دير قانون النهر التحرش جنسياً بمواطنته الطفلة ( ش.س) ابنة الخمس سنوات التي تمكنت من الهروب من قبضته وابلغت اهلها الذين استجاروا بأبناء البلدة، حيث قام على الاثر عدد من شبان البلدة بملاحقة السوري المذكور واوسعوه ضرباً حتى غاب عن الوعي ونقل بواسطة سيارات الاسعاف الى احد مستشفيات صور فيما وضعت القوى الامنية يدها على التحقيق. ياصور