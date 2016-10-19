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بالفيديو.. حارس فرنسي ينقذ مرماه بطريقة خيالية أرسل الخبر



وأنقذ هوغو لوريس باعجوبة فريقه السبيرز من هدف محقق، في الدقيقة 48 عندما انفرد المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" بمرماه من الجهة اليسرى وكان وجها لوجه مع الشباك الخالية تقريبا (ثلثي المرمى كان مفتوحا أمامه)، لكن كرته ذهبت إلى أحضان الحارس المندفع من الجهة العكسية وانقض عليها ببراعة على خط المرمى وسط ذهول المتفرجين في مدرجات ملعب "باي أرينا" معقل النادي الألماني.



واحتج تشيتشاريتو على عدم احتساب الحكم هدفا له لعدم تجاوز الكرة بمحيطها كاملا خط المرمى، وبالفعل أثبتت الإعادة التلفزيونية وتقنية خط المرمى، صحة قرار الحكم، لأن الكرة لم تتجاوز الخط.



وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وبالتالي اكتفى كل من الفريقين بنقطة واحدة، حيث رفع توتنهام هوتسبر رصيده إلى 4 نقاط، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، بفارق نقطة خلف المتصدر موناكو الفرنسي، الذي تعادل بدوره مع تسيسكا موسكو (1-1)، صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين، بينما يحتل باير ليفركوزن، المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط.



أذهل الحارس الفرنسي هوغو لوريس عشاق الساحرة المستديرة، بتصديه ببراعة لكرة خلال مباراة فريقه توتنهام الإنكليزي أمام مضيفه باير ليفركوزن الألماني، في الجولة الثالثة من دوري أبطال.وأنقذ هوغو لوريس باعجوبة فريقه السبيرز من هدف محقق، في الدقيقة 48 عندما انفرد المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" بمرماه من الجهة اليسرى وكان وجها لوجه مع الشباك الخالية تقريبا (ثلثي المرمى كان مفتوحا أمامه)، لكن كرته ذهبت إلى أحضان الحارس المندفع من الجهة العكسية وانقض عليها ببراعة على خط المرمى وسط ذهول المتفرجين في مدرجات ملعب "باي أرينا" معقل النادي الألماني.واحتج تشيتشاريتو على عدم احتساب الحكم هدفا له لعدم تجاوز الكرة بمحيطها كاملا خط المرمى، وبالفعل أثبتت الإعادة التلفزيونية وتقنية خط المرمى، صحة قرار الحكم، لأن الكرة لم تتجاوز الخط.وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وبالتالي اكتفى كل من الفريقين بنقطة واحدة، حيث رفع توتنهام هوتسبر رصيده إلى 4 نقاط، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، بفارق نقطة خلف المتصدر موناكو الفرنسي، الذي تعادل بدوره مع تسيسكا موسكو (1-1)، صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين، بينما يحتل باير ليفركوزن، المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط. وكالات Saida Online