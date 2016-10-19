الصفحة الرئيسية / مقالات وتحقيقات / العملاق محمود عبد العزيز في حالة حرجة ونجله يطلب من الجميع الدعاء له

العملاق محمود عبد العزيز في حالة حرجة ونجله يطلب من الجميع الدعاء له أرسل الخبر



وأوضح الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان محمود عبد العزيز، في مكالمة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية مساء الثلاثاء، أن الحالة الصحية لوالده مستقرة ويجرى الآن علاجا طبيعيا، مضيفا أن والده مصاب بضعف الهيموجلوبين في الدم والأنيميا فضلا عن معاناته من ضعف جهاز المناعة .



وأشار نجل الفنان محمود عبد العزيز إلى أن الأطباء المعالجين لحالة والده أمروا بمنع زيارات الراغبين في الفترة الحالية تجنيبا له من العدوى قائلا " والدي من النوع الحساس والضعيف" ومناعته ضعيفة. وذكر محمد محمود عبد العزيز أنه غير قادر على توفير المعلومات الكافية حول الحالة الصحية لوالده لوسائل الاعلام نظرا لانشغاله مع والده طوال الوقت. وتقدّم خلال المكالمة الهاتفية بالاعتذار " لكل شخص يحاول الاطمئنان على صحة والدي ولم أتمكن من التحدث إليه، وأطلب من الجميع الدعاء له".



الجدير بالذكر أن الممثل المصري محمود عبد العزيز تعرض لإرهاق شديد نتيجة السفر خلال الأيام القليلة الماضية ما تسبب في نقص في الهيموجلوبين، لكن دخوله المستشفى دفع الكثيرين لإطلاق شائعات حول وفاته خلال الساعات المتأخرة من مساء الثلاثاء.



واكتسب عبد العزيز شهرة واسعة لدى المشاهد العربي بفضل دوره في مسلسل رأفت الهجان، الذي يتناول سيرة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال والذي تم زرعه داخل إسرائيل للتجسس لصالح المخابرات المصرية وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر/تشرين الأول التي دارت رحاها عام 1973. أكدت وسائل إعلام مصرية أن الحالة الصحية للممثل محمود عبد العزيز الملقب بـ"الساحر" حرجة للغاية وتم نقله للمستشفى مساء الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول.وأوضح الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان محمود عبد العزيز، في مكالمة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية مساء الثلاثاء، أن الحالة الصحية لوالده مستقرة ويجرى الآن علاجا طبيعيا، مضيفا أن والده مصاب بضعف الهيموجلوبين في الدم والأنيميا فضلا عن معاناته من ضعف جهاز المناعة .وأشار نجل الفنان محمود عبد العزيز إلى أن الأطباء المعالجين لحالة والده أمروا بمنع زيارات الراغبين في الفترة الحالية تجنيبا له من العدوى قائلا " والدي من النوع الحساس والضعيف" ومناعته ضعيفة. وذكر محمد محمود عبد العزيز أنه غير قادر على توفير المعلومات الكافية حول الحالة الصحية لوالده لوسائل الاعلام نظرا لانشغاله مع والده طوال الوقت. وتقدّم خلال المكالمة الهاتفية بالاعتذار " لكل شخص يحاول الاطمئنان على صحة والدي ولم أتمكن من التحدث إليه، وأطلب من الجميع الدعاء له".الجدير بالذكر أن الممثل المصري محمود عبد العزيز تعرض لإرهاق شديد نتيجة السفر خلال الأيام القليلة الماضية ما تسبب في نقص في الهيموجلوبين، لكن دخوله المستشفى دفع الكثيرين لإطلاق شائعات حول وفاته خلال الساعات المتأخرة من مساء الثلاثاء.واكتسب عبد العزيز شهرة واسعة لدى المشاهد العربي بفضل دوره في مسلسل رأفت الهجان، الذي يتناول سيرة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال والذي تم زرعه داخل إسرائيل للتجسس لصالح المخابرات المصرية وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر/تشرين الأول التي دارت رحاها عام 1973. وكالات Saida Online