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مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب يوقف مطلوبين بقضايا مخدرات في صيدا أرسل الخبر



من جهة اخرى سلم الفلسطيني (محمد س.) نفسه الى المكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب.

والمذكور من سكان صيدا القديمة ومطلوب بموجب مذكرة توقيف وبلاغيّ بحث وتحري في قضايا مخدرات.

وقد سلم المطلوبين الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقهما. اوقفت دورية من مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب الفلسطيني (محمود م.) وهو من سكان صيدا القديمة ومطلوب بقضايا ترويج مخدرات.من جهة اخرى سلم الفلسطيني (محمد س.) نفسه الى المكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب.والمذكور من سكان صيدا القديمة ومطلوب بموجب مذكرة توقيف وبلاغيّ بحث وتحري في قضايا مخدرات.وقد سلم المطلوبين الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقهما. صيدا أون لاين