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بالصور... اخماد حريق خزان مازوت في تعمير عين الحلوة وحريق في ساحة الشهداء في صيدا أرسل الخبر



وحضر الى المكان فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد تحسبا لوقوع اي اصابات حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.

من جهة اخرى شب حريق في حفرية الاثار في ساحة الشهداء مكان ملعب الشهداء سابقا حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد ا لحريق ومنع تمدده.













اشتعل خزان مازوت يعود للمواطن (طارق س.) في منطقة تعمير عين الحلوة في صيدا، وعلى الفور قام عناصر فوج اطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني بإخماد الحريق ومنع تمدده خصوصا وأن الخزان يقع خلف بعض الأبنية السكنية.وحضر الى المكان فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد تحسبا لوقوع اي اصابات حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.من جهة اخرى شب حريق في حفرية الاثار في ساحة الشهداء مكان ملعب الشهداء سابقا حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد ا لحريق ومنع تمدده. صيدا أون لاين Saida Online