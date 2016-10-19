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صور عارية للفنانة اللبنانية قمر فما حقيقتها !؟ أرسل الخبر



وجاء في البيان ان "قمر تشير الى ان والد ابنها “جيمي محمد” جمال اشرف مروان قد قام بإنشاء بعض المجموعات عبر التطبيق المذكور من عدة ارقام وهمية لشتم الاعلاميين والفنانين العرب".

وأضاف "يقوم مروان بإرسل صور وفيديوهات لإمرأة عارية قام بتصويرها بطريقة جانبية حتى لا يظهر وجهها، مدعياً انها النجمة قمر".

وختم البيان الّذي نشرته صفحة قمر على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بالقول "اليوم، قررت قمر ان تخرج عن صمتها وتغلق قضية نسب ابنها وانهاء هذه المشكلة، وذلك من خلال عملها على اصدار جواز سفر اوروبي لجيمي".

أصدر المكتب الإعلامي للفنانة قمر بياناً يؤكد انها ليست المسؤولة عما يصدر بإسمها عبر تطبيق الواتساب، وذلك بعد انتحال شخصيتها للتشهير بها.وجاء في البيان ان "قمر تشير الى ان والد ابنها “جيمي محمد” جمال اشرف مروان قد قام بإنشاء بعض المجموعات عبر التطبيق المذكور من عدة ارقام وهمية لشتم الاعلاميين والفنانين العرب".وأضاف "يقوم مروان بإرسل صور وفيديوهات لإمرأة عارية قام بتصويرها بطريقة جانبية حتى لا يظهر وجهها، مدعياً انها النجمة قمر".وختم البيان الّذي نشرته صفحة قمر على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بالقول "اليوم، قررت قمر ان تخرج عن صمتها وتغلق قضية نسب ابنها وانهاء هذه المشكلة، وذلك من خلال عملها على اصدار جواز سفر اوروبي لجيمي". مواقع Saida Online