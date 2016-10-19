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سعودي دعا للدعارة والخمور.. هذا مصيره! أرسل الخبر



وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، إنَّ "القبضَ على الشاب يأتي بسبب نشره فيديو يدعو من خلاله لما يتنافى مع الدين الإسلامي، ولما أثاره هذا المقطع من استياء لدى عموم أفراد المجتمع".

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن الميمان قوله، إن "الشاب الثلاثيني اتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية"، إلاَّ أنهُ أكَّد أنَّ الشاب لا يزال رهن الاعتقال، مع إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، بقضيته. ألقت الشرطة السعودية القبض على ناشط أثار جدلاً واسعاً في الأيام الماضية، عقب نشره فيديوهات شتم فيها الدين الإسلامي، ودعا للسماح ببيوت "الدعارة"، وبيع الخمور.وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، إنَّ "القبضَ على الشاب يأتي بسبب نشره فيديو يدعو من خلاله لما يتنافى مع الدين الإسلامي، ولما أثاره هذا المقطع من استياء لدى عموم أفراد المجتمع".ونقلت وسائل إعلام سعودية عن الميمان قوله، إن "الشاب الثلاثيني اتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية"، إلاَّ أنهُ أكَّد أنَّ الشاب لا يزال رهن الاعتقال، مع إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، بقضيته. وكالات Saida Online