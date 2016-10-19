الصفحة الرئيسية / الموسوعة الطبية / ما هو الرجيم الصحيح ؟؟

ما هو الرجيم الصحيح ؟؟ أرسل الخبر







وسنقدّم لكم في هذا المقال الطريقة السليمة والصحيحة للقيام بخسارة الوزن باتّباع رجيم صحي يضمن خسارة الوزن بشكلٍ ثابت ومن دون أن نكون قد حرمنا أنفسنا من الطعام، ولكن نحتاج للقليل من الإرادة.



خطوات الرجيم الصحيح



ممارسة التمارين الرياضيّة



تعتبر التمارين الرياضيّة من أهم العوامل التي تساعد على سرعة فقداننا لوزننا، وذلك من خلال ممارسة الرياضة لمدّة أكثر من أربعين دقيقة في اليوم لأنّ الجسم يقوم ببدء حرق السعرات الحراريّة بعد أربعين دقيقة من ممارستنا للرّياضة، ومن أكثر التمارين الرياضيّة فعالية لخسارة الوزن هي تمارين المشي والرّكض والسباحة وقيادة الدرّاجة الهوائيّة.



الابتعاد عن الأطعمة المشبعة بالدهون والزيوت



إنّ الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنيّة بالدهون والأطعمة المقليّة والأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية العاليّة تعدّ من أهمّ الطرق الّتي تجعلنا نخسر هذه السعرات والتّعويض عنها بأطعمة مفيدة وخالية من الدهون، فعليك تفادي تناول الشيبس الغني بالزيوت والأملاح .



الابتعاد عن تناول السكّر والملح



يعتبر تناول الملح والسكّر من أكثر الأمور إضراراً بالصحّة؛ لأنّ الملح يعمل على حبس الماء في الجسم، وكما يعمل السكّر على إكساب الجسم سعراتٍ حراريّة لا تؤدّي إلى إشباعنا مثل ما يفعل الطعام ونحن بغنىً عنها، كما علينا الابتعاد عن تناول الأطعمة المعلّبة واللحوم المعالجة مثل السجق، وغيرها من الأجبان المالحة والغنيّة بالأملاح .



شرب الماء



يحتاج الجسم إلى كميّة من الماء بشكلٍ يوميّ لترطيب الجسم وسدّ الحاجات الحيويّة الّتي يحتاج إليها، وتعادل هذه الكميّة لترين من الماء يوميّاً، لذلك علينا الحرص على شرب كوب من الماء قبل كلّ وجبة بنصف ساعة، كما علينا شرب كوبين من الماء في الصّباح الباكر . يقوم الكثير من الأشخاص بالمحاولات المستمرّة لفقدان الوزن والحصول على الوزن المثالي ولكنّهم لا ينجحون، أو تكون العمليّة بغاية الصعوبة وذلك لأنّهم يرغبون بتخفيف الوزن بسرعة كبيرة، فيقوم البعض من الأشخاص الّذين يرغبون بتخفيف الوزن بسرعة كبيرة بالامتناع عن تناول الطعام نهائياً والاكتفاء بتناول كميّات من الماء أو السوائل والأعشاب، وهذا يعتبر من أكبر ما يقوم به الأشخاص عند قيامهم باتّباع الرجيم؛ وذلك لأنّ الجسم يقوم بطلب كميّات الطعام الّتي قمنا بتفاديها وحرمان الجسم منها، ومن ثمّ نرغب بتناول الطعام بشكلٍ كبير بعد أن نكون قد فقدنا الوزن المطلوب فيعود الوزن مرّةً أخرى وبنفس السرعة الّتي قد تمّ خسارته من خلالها.وسنقدّم لكم في هذا المقال الطريقة السليمة والصحيحة للقيام بخسارة الوزن باتّباع رجيم صحي يضمن خسارة الوزن بشكلٍ ثابت ومن دون أن نكون قد حرمنا أنفسنا من الطعام، ولكن نحتاج للقليل من الإرادة.خطوات الرجيم الصحيحممارسة التمارين الرياضيّةتعتبر التمارين الرياضيّة من أهم العوامل التي تساعد على سرعة فقداننا لوزننا، وذلك من خلال ممارسة الرياضة لمدّة أكثر من أربعين دقيقة في اليوم لأنّ الجسم يقوم ببدء حرق السعرات الحراريّة بعد أربعين دقيقة من ممارستنا للرّياضة، ومن أكثر التمارين الرياضيّة فعالية لخسارة الوزن هي تمارين المشي والرّكض والسباحة وقيادة الدرّاجة الهوائيّة.الابتعاد عن الأطعمة المشبعة بالدهون والزيوتإنّ الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنيّة بالدهون والأطعمة المقليّة والأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية العاليّة تعدّ من أهمّ الطرق الّتي تجعلنا نخسر هذه السعرات والتّعويض عنها بأطعمة مفيدة وخالية من الدهون، فعليك تفادي تناول الشيبس الغني بالزيوت والأملاح .الابتعاد عن تناول السكّر والملحيعتبر تناول الملح والسكّر من أكثر الأمور إضراراً بالصحّة؛ لأنّ الملح يعمل على حبس الماء في الجسم، وكما يعمل السكّر على إكساب الجسم سعراتٍ حراريّة لا تؤدّي إلى إشباعنا مثل ما يفعل الطعام ونحن بغنىً عنها، كما علينا الابتعاد عن تناول الأطعمة المعلّبة واللحوم المعالجة مثل السجق، وغيرها من الأجبان المالحة والغنيّة بالأملاح .شرب الماءيحتاج الجسم إلى كميّة من الماء بشكلٍ يوميّ لترطيب الجسم وسدّ الحاجات الحيويّة الّتي يحتاج إليها، وتعادل هذه الكميّة لترين من الماء يوميّاً، لذلك علينا الحرص على شرب كوب من الماء قبل كلّ وجبة بنصف ساعة، كما علينا شرب كوبين من الماء في الصّباح الباكر . موضوع Saida Online