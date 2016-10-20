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بالصورة .. بعد مرور السنين ..هذا هو رجل إعلان سجائر "المارلبورو" الشهير ! أرسل الخبر



وذلك بالتركيز على رجل ذي بنية قوية وملامح ذكورية حادة لربطها في أذهان الجمهور بالقوة والفحولة، إضافة إلى الهدوء والمزاج الجيد الذي عادة ما يكون رجل مارلبورو متصفا به، سواء كان متكئا على الأريكة أو ممتطيا صحوة حصان ينفث دخان التبغ بهدوء.وهو ما قفز بعلامة مارلبورو لتصبح إحدى أكثر أنواع السجائر مبيعاً على مستوى العالم.

هذا الرجل الذي يقف وراء تحويل مارلبورو إلى أكبر شركة سجائر في العالم، قد توفى بسبب مضاعفات التدخين ووقع ضحية للمنتج الذي قضّى جزءا مهما من حياته في الترويج والدعاية له .

المثير للسخرية ان لاوسون خامس ممثل في إعلانات سجائر مارلبورو يموت بسبب التدخين !!

" إيريك لاوسون" هو الشخصية التي تم استخدامها في حملات الترويج لسجائر مارلبورو.وذلك بالتركيز على رجل ذي بنية قوية وملامح ذكورية حادة لربطها في أذهان الجمهور بالقوة والفحولة، إضافة إلى الهدوء والمزاج الجيد الذي عادة ما يكون رجل مارلبورو متصفا به، سواء كان متكئا على الأريكة أو ممتطيا صحوة حصان ينفث دخان التبغ بهدوء.وهو ما قفز بعلامة مارلبورو لتصبح إحدى أكثر أنواع السجائر مبيعاً على مستوى العالم.هذا الرجل الذي يقف وراء تحويل مارلبورو إلى أكبر شركة سجائر في العالم، قد توفى بسبب مضاعفات التدخين ووقع ضحية للمنتج الذي قضّى جزءا مهما من حياته في الترويج والدعاية له .المثير للسخرية ان لاوسون خامس ممثل في إعلانات سجائر مارلبورو يموت بسبب التدخين !! Saida Online