الصفحة الرئيسية / منوعات / ” زاز ”... أول ماكينة إلكترونية لبيع الحشيشة !

” زاز ”... أول ماكينة إلكترونية لبيع الحشيشة ! أرسل الخبر



وأطلق على الماكينة الجديدة اسم "زاز" "Zazz"، وهي تهدف إلى تبسيط وتسريع عملية شراء "الحشيش" بشكل يمكّن "الزبون" من إبراز بطاقة هويته، فتتأكد الكاميرات وتكنولوجيا "بيوميتريكس " من عمره وهويته قبل إنزال الكمية المطلوبة.

وقد ساهم ترخيص بيع حشيشة الكيف في كولورادو بمداخيل واسعة على الولاية تخطى في الأسبوع الأول الخمسة ملايين دولار! بعد أربعة أشهر على ترخيصها تدخين وبيع حشيشة الكيف، سبقت ولاية كولورادو الأميركية باقي البلاد باستحداثها ماكينة الكترونية لبيع "الحشيش"، ذات تكنولوجيا مرئية تتأكد من عمر وهوية المواطن.وأطلق على الماكينة الجديدة اسم "زاز" "Zazz"، وهي تهدف إلى تبسيط وتسريع عملية شراء "الحشيش" بشكل يمكّن "الزبون" من إبراز بطاقة هويته، فتتأكد الكاميرات وتكنولوجيا "بيوميتريكس " من عمره وهويته قبل إنزال الكمية المطلوبة.وقد ساهم ترخيص بيع حشيشة الكيف في كولورادو بمداخيل واسعة على الولاية تخطى في الأسبوع الأول الخمسة ملايين دولار! وكالات Saida Online