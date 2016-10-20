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الأسد: صورة "طفل سيارة الإسعاف" مزورة أرسل الخبر



وأوضح الأسد، خلال الحوار، أن الصورة التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعمران دقنيش ( 5 سنوات) في أعقاب غارة جوية، قائلا إنه "تم التلاعب بها".

وأضاف أنه سيرسل لصحفي التلفزيون السويسري الذي قام بالمقابلة صورا لإثبات زعمه .

وقال الأسد إن الهدنة المقررة، الخميس، في مدينة حلب شمالي البلاد تعد خطوة هامة لكنها ليست كافية، مضيفا أن المدنيين يرغبون في مغادرة المدينة، إلا أن "الإرهابيين" لا يسمحون لهم بذلك.

وفي المقابلة، التي تطرقت لعدة قضايا وجرت، الثلاثاء، رفض الأسد مزاعم بأنه مجرم حرب، ومستنكرا أي انتقادات من وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، كما صور فريق "الخوذ البيضاء" للدفاع المدني بأنه "واجهة" لمسلحين متصلين بالقاعدة في حلب. قال الرئيس السوري، بشار الأسد، في مقابلة مع التلفزيون السويسري (إس آر إف) إن صورة الصبي المغطى بالتراب والدماء داخل سيارة إسعاف في حلب والتي لفتت أنظار العالم "مزورة".وأوضح الأسد، خلال الحوار، أن الصورة التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعمران دقنيش ( 5 سنوات) في أعقاب غارة جوية، قائلا إنه "تم التلاعب بها".وأضاف أنه سيرسل لصحفي التلفزيون السويسري الذي قام بالمقابلة صورا لإثبات زعمه .وقال الأسد إن الهدنة المقررة، الخميس، في مدينة حلب شمالي البلاد تعد خطوة هامة لكنها ليست كافية، مضيفا أن المدنيين يرغبون في مغادرة المدينة، إلا أن "الإرهابيين" لا يسمحون لهم بذلك.وفي المقابلة، التي تطرقت لعدة قضايا وجرت، الثلاثاء، رفض الأسد مزاعم بأنه مجرم حرب، ومستنكرا أي انتقادات من وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، كما صور فريق "الخوذ البيضاء" للدفاع المدني بأنه "واجهة" لمسلحين متصلين بالقاعدة في حلب. سكاي نيوز Saida Online