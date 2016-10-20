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بالصور... نجاة ﻋﺎﺋﻠﺔ ابراهيم المحمود بأعجوبة بعد انهيار أجزاء من سقف منزلهم في عين الحلوة أرسل الخبر



ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺨﻴﻢ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﺓ وفي الحي نفسه ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺸﻘﻘﺎﺕ ﻭﺗﺼﺪﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﺪﺭﺍﻧﻬﺎ وآيلة للسقوط. ويطالب ﺍﻻﻫﺎﻟﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻻﻭﻧﺮﻭﺍ ﻣﺴﺆﻭلياتها ﻭتعمل دون تسويف على ترميم هذه المنازل قبل بداية الشتاء.









نجت ﻋﺎﺋﻠﺔ عضو لجنة اهالي حي حطين الفلسطيني ابراهيم المحمود من الموت ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻘﻒ منزلهم الكائن في حي حطين في مخيم عين الحلوة، فيما بقيت أجزاء اخرى آيلة للسقوط في اي لحظة.ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺨﻴﻢ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﺓ وفي الحي نفسه ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺸﻘﻘﺎﺕ ﻭﺗﺼﺪﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﺪﺭﺍﻧﻬﺎ وآيلة للسقوط. ويطالب ﺍﻻﻫﺎﻟﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻻﻭﻧﺮﻭﺍ ﻣﺴﺆﻭلياتها ﻭتعمل دون تسويف على ترميم هذه المنازل قبل بداية الشتاء. صيدا أون لاين Saida Online