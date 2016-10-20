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زوجة تجمع بين زوجين في منزل واحد 6 أشهر بهذه الطريقة أرسل الخبر



واستمعت النيابة العامة لأقوال "مصطفي. إ"، عامل رخام، الزوج الأول، والذي أقر في أقواله أن زوجته "منار. ش. ف"، جمعت بينه وبين زوج آخر في منزل واحد، موضحا أنه تزوجها منذ 6 أشهر، ولا يعلم ماضيها.

وكشف الزوج الثاني "عماد. ع"، أمين شرطة، أنه تزوجها أيضا منذ 6 أشهر، بقسيمة زواج صحيحة، وأنها أثناء زواجهما قدمت قسيمة طلاق من زوجها الأول ويدعى "عبد الباسط. ع" .

وأوضح الزوج أنه يجهل كافة تفاصيل زواجها من عامل الرخام، وأنها أخبرته بأن هذا الزوج هو شقيقها ويقيم معها في شقتها.

فيما قام الزوجين بتحريك دعوة زنا ضد الزوجة، وأمرت النيابة بضبطها وإحضارها. أمرت نيابة العجوزة في مصر برئاسة المستشار علي السيسي مدير النيابة، بضبط واحضار زوجة جمعت بين زوجين في منزل واحد في منطقة العجوزة.واستمعت النيابة العامة لأقوال "مصطفي. إ"، عامل رخام، الزوج الأول، والذي أقر في أقواله أن زوجته "منار. ش. ف"، جمعت بينه وبين زوج آخر في منزل واحد، موضحا أنه تزوجها منذ 6 أشهر، ولا يعلم ماضيها.وكشف الزوج الثاني "عماد. ع"، أمين شرطة، أنه تزوجها أيضا منذ 6 أشهر، بقسيمة زواج صحيحة، وأنها أثناء زواجهما قدمت قسيمة طلاق من زوجها الأول ويدعى "عبد الباسط. ع" .وأوضح الزوج أنه يجهل كافة تفاصيل زواجها من عامل الرخام، وأنها أخبرته بأن هذا الزوج هو شقيقها ويقيم معها في شقتها.فيما قام الزوجين بتحريك دعوة زنا ضد الزوجة، وأمرت النيابة بضبطها وإحضارها. وكالات مصرية Saida Online