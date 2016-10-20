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اهالي البركسات في عين الحلوة يصعدون احتجاجهم على إهمال منطقتهم أرسل الخبر



ونفذ الاهالي اعتصاماً طالبوا فيه بتوفير الخدمات لمنطقة البركسات كما باقي احياء المخيم، موضحين انهم يعانون من اهمال مزمن تحت ذريعة ان المنطقة خارج نطاق خدمات الاونروا . صعد اهالي منطقة البركسات في مخيم عين الحلوة من تحركاتهم احتجاجا على عدم استكمال مشروع البنية التحتية او شمولها بخدمات وكالة الاونروا لانها تعتبر خارج نطاقها، حيث اقفلوا المدخل الرئيسي للشارع الفوقاني في المخيم بالاتجاهين، اضافة الى اغلاق مدارس وعيادات الاونروا ومكب النفايات.ونفذ الاهالي اعتصاماً طالبوا فيه بتوفير الخدمات لمنطقة البركسات كما باقي احياء المخيم، موضحين انهم يعانون من اهمال مزمن تحت ذريعة ان المنطقة خارج نطاق خدمات الاونروا . صيدا أون لاين