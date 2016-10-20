الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / بالصور... حريق كبير في المدينة الصناعية الاولى في صيدا

بالصور... حريق كبير في المدينة الصناعية الاولى في صيدا أرسل الخبر



وعلى الفور توجهت الى المكان فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني لاخماد الحريق وتطويقه قبل تمدده الى المحلات المجاورة والتي تحوي مواداً سريعة الاشتعال.

وحضر الى المكان فرق الانقاذ الشعبي التابعة لمؤسسة الشهيد معروف سعد تحسبا لوقوع اي اصابة.

وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث .































شب حريق مفاجىء في محل لدهان الخشب والموبيليا في المدينة الصناعية الاولى عند مدخل صيدا الجنوبي.وعلى الفور توجهت الى المكان فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني لاخماد الحريق وتطويقه قبل تمدده الى المحلات المجاورة والتي تحوي مواداً سريعة الاشتعال.وحضر الى المكان فرق الانقاذ الشعبي التابعة لمؤسسة الشهيد معروف سعد تحسبا لوقوع اي اصابة.وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث . صيدا أون لاين Saida Online