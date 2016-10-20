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بالصور... جثتان متفحمتان جراء حريق كبير في المدينة الصناعية الاولى في صيدا أرسل الخبر



وعلى الفور توجهت الى المكان فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني لاخماد الحريق وتطويقه قبل تمدده الى المحلات المجاورة والتي تحوي مواداً سريعة الاشتعال.

وحضرت الى المكان فرق الانقاذ الشعبي التابعة لمؤسسة الشهيد معروف سعد.

وقد تسبب الحريق بمقتل شخصين حيث عثر على جثتيهما متفحمتين داخل المحل ومن الصعب التعرف على هويتهما.

وقد حضرت الى المكان القوى الامنية والادلة الجنائية وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة تفاصيله ومن كان في المحل لحظة اندلاع الحريق.





































شب حريق مفاجىء في محل لدهان الخشب والموبيليا في المدينة الصناعية الاولى عند مدخل صيدا الجنوبي.وعلى الفور توجهت الى المكان فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني لاخماد الحريق وتطويقه قبل تمدده الى المحلات المجاورة والتي تحوي مواداً سريعة الاشتعال.وحضرت الى المكان فرق الانقاذ الشعبي التابعة لمؤسسة الشهيد معروف سعد.وقد تسبب الحريق بمقتل شخصين حيث عثر على جثتيهما متفحمتين داخل المحل ومن الصعب التعرف على هويتهما.وقد حضرت الى المكان القوى الامنية والادلة الجنائية وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة تفاصيله ومن كان في المحل لحظة اندلاع الحريق. صيدا أون لاين Saida Online