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حركة فتح تكرم جمعية المواساة في صيدا أرسل الخبر



وقد استقبلت رئيسة الجمعية السيدة عرب كلش وفداً ضم كل من الحاج مصطفى اللحام أمين سر شعبة صيدا في حركة فتح، آمال الجعفيل، منى نضر، محمود رنو، ومحي الدين أبوالشيخ، وذلك بحضور مديرة الجمعية السيدة مي حاسبيني، نسرين نجم منسقة المشاريع، خليل العلي المنسق الإعلامي، حيث قدم اللحام درعاً تكريمياً إلى رئيسة الجمعية السيدة كلش، كما تم تقديم الكوفية الفلسطينية.

بدورها السيدة كلش شكرت اللحام على هذه المبادرة مؤكدة أن الشعب الفلسطيني هم مقيمون بين اخوانهم اللبنانيين، وعلينا أن نوفر لهم وسائل الحياة الكريمة حتى عودتهم إلى ديارهم.









كرّمت حركة فتح "شعبة صيدا"، جمعية المواساة في صيدا وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها الجمعية في تقديم المساعدات للفلسطينيين المقيمين في صيدا والجوار.وقد استقبلت رئيسة الجمعية السيدة عرب كلش وفداً ضم كل من الحاج مصطفى اللحام أمين سر شعبة صيدا في حركة فتح، آمال الجعفيل، منى نضر، محمود رنو، ومحي الدين أبوالشيخ، وذلك بحضور مديرة الجمعية السيدة مي حاسبيني، نسرين نجم منسقة المشاريع، خليل العلي المنسق الإعلامي، حيث قدم اللحام درعاً تكريمياً إلى رئيسة الجمعية السيدة كلش، كما تم تقديم الكوفية الفلسطينية.بدورها السيدة كلش شكرت اللحام على هذه المبادرة مؤكدة أن الشعب الفلسطيني هم مقيمون بين اخوانهم اللبنانيين، وعلينا أن نوفر لهم وسائل الحياة الكريمة حتى عودتهم إلى ديارهم. صيدا أون لاين Saida Online