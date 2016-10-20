الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / أسامة سعد يستقبل المدير الجديد لمدرسة الفنون الإنجيلية في صيدا الدكتور روجيه داغر

أسامة سعد يستقبل المدير الجديد لمدرسة الفنون الإنجيلية في صيدا الدكتور روجيه داغر أرسل الخبر



وقد نوه سعد بالدور التربوي الهام والعريق الذي تقوم به المدرسة الإنجيلية منذ أكثر من قرن وحتى اليوم. وهو دور لم يقتصر على صيدا والجنوب بحسب، بل شمل أيضاً لبنان والبلدان العربية. وقد تخرج من هذه المدرسة العريقة العديد من الكفاءات والنخب في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية والسياسية الذين احتلوا مواقع ريادية كبيرة الأهمية سواء في لبنان أم في غيره من الأقطار العربية.

وتمنى سعد للمدير الجديد كل التوفيق في عمله لخدمة الناشئة وتطوير التربية والتعليم لمصلحة شباب صيدا والجنوب، والشباب اللبناني عموماً.





استقبل أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد الدكتور روجيه داغر المدير الجديد لمدرسة الفنون الإنجيلية في صيدا يرافقه الأستاذ شفيق واكيم، وبحضور رئيسة الهيئة النسائية الشعبية السيدة إيمان سعد. وقد جرى التداول خلال اللقاء بالأوضاع التربوية في مدينة صيدا وفي المنطقة عامة.وقد نوه سعد بالدور التربوي الهام والعريق الذي تقوم به المدرسة الإنجيلية منذ أكثر من قرن وحتى اليوم. وهو دور لم يقتصر على صيدا والجنوب بحسب، بل شمل أيضاً لبنان والبلدان العربية. وقد تخرج من هذه المدرسة العريقة العديد من الكفاءات والنخب في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية والسياسية الذين احتلوا مواقع ريادية كبيرة الأهمية سواء في لبنان أم في غيره من الأقطار العربية.وتمنى سعد للمدير الجديد كل التوفيق في عمله لخدمة الناشئة وتطوير التربية والتعليم لمصلحة شباب صيدا والجنوب، والشباب اللبناني عموماً. صيدا أون لاين Saida Online