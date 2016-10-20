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بلدية صيدا أطلقت الشبكة الرياضية لصيدا والجوار برئاسة الشماس أرسل الخبر



إعلان الشبكة جاء خلال لقاء عقد في بلدية صيدا بحضور السعودي والحاج الشماس وعضو اللجنة الرياضية في المجلس البلدي الأستاذ إبراهيم الراعي وممثل رئيس اللجنة التكريمية الرياضية الأستاذ أحمد الحريري البطل الدولي أحمد المصري وممثلين عن الأندية الرياضية: أحمد المصري(الفتيان والبهاء) ، يوسف أرقدان ( نادي صيدا الرياضي)، محي الدين جمال(النادي الأهلي)، محمد عسيلي(نادي الحرية) ، سعدالدين عرنوص( اللواء الرياضي)، محمد الغربي (اكاديمية صيدا للفنون القتالية)، مصطفى جمال (نادي ماركتينك سبور)، إبراهيم مصطفى(النادي الشعبي)، هيثم ضحى(نادي عبرا الرياضي)، حازم ابو زينب(نادي صيدا للفروسية – كفاللو).

السعودي رحب بإطلاق الشبكة معربا عن ثقته بأن تكون من أفضل الشبكات التي تحقق الإنجازات الرياضية لتجعل صيدا عاصمة الرياضة في لبنان.

كما نوه بالأندية الرياضية المنضوية في لجهة إحترافيتها وصناعة الأبطال الذين يمثلون صيدا ومنطقتها ويرفعون إسم لبنان عاليا في المحافل المحلية والعربية والدولية.

من جهته أعلن الحاج الشماس عن هيكيلة الشبكة التي تضم:

رئيس اللجنة الرياضية في بلدية صيدا الحاج حسن الشماس(رئيسا) ، عضو المجلس البلدي الدكتور ناصر حمود(نائبا للرئيس)، وعضو المجلس البلدي الأستاذ إبراهيم الراعي (أمينا للسر)، وعضو المجلس البلدي الأستاذ كامل كزبر، والأندية التالية أعضاء: الأهلي، المعني، صيدا الرياضي، اللواء الرياضي، الحرية، الشعبي، ماركتينك سبور، أكاديمية صيدا للفنون القتالية، الفتيان، عبرا الرياضي، الفجر، صيدا للفروسية(كفاللو).

وأكد على الشراكة فيما بين البلدية والأندية المشاركة . وقال إن رسالة الشبكة هي تقديم الرعاية الرياضية الشاملة والانشطة الثقافية والمجتمعية بجودة ونوعية بالاعتماد على كوادر مؤهلة ونظم تقنية متطورة .

أما أهداف الشبكة :

اولا : تعزيز مكانة الشبكة الرياضية والثقافية والمجتمعية في الشبكة الرياضية لمدينة صيدا والجوار

ثانيا : رفع كفاءة الأنشطة الداخلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية (أندية – بطولات – تدريبات وغيرها) وتعزيز المكانة المالية وموارد الشبكة الرياضية لمدينة صيدا والجوار .

ثالثا : استقطاب وتنمية نوادي رياضية وموارد بشرية ذات كفاءة عالية .





رعى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي إطلاق الشبكة الرياضية لصيدا والجوار برئاسة رئيس اللجنة الرياضية في المجلس البلدي الحاج حسن الشماس وضمت أعضاء اللجنة في المجلس البلدي وأندية رياضية في منطقة صيدا والجوار.إعلان الشبكة جاء خلال لقاء عقد في بلدية صيدا بحضور السعودي والحاج الشماس وعضو اللجنة الرياضية في المجلس البلدي الأستاذ إبراهيم الراعي وممثل رئيس اللجنة التكريمية الرياضية الأستاذ أحمد الحريري البطل الدولي أحمد المصري وممثلين عن الأندية الرياضية: أحمد المصري(الفتيان والبهاء) ، يوسف أرقدان ( نادي صيدا الرياضي)، محي الدين جمال(النادي الأهلي)، محمد عسيلي(نادي الحرية) ، سعدالدين عرنوص( اللواء الرياضي)، محمد الغربي (اكاديمية صيدا للفنون القتالية)، مصطفى جمال (نادي ماركتينك سبور)، إبراهيم مصطفى(النادي الشعبي)، هيثم ضحى(نادي عبرا الرياضي)، حازم ابو زينب(نادي صيدا للفروسية – كفاللو).السعودي رحب بإطلاق الشبكة معربا عن ثقته بأن تكون من أفضل الشبكات التي تحقق الإنجازات الرياضية لتجعل صيدا عاصمة الرياضة في لبنان.كما نوه بالأندية الرياضية المنضوية في لجهة إحترافيتها وصناعة الأبطال الذين يمثلون صيدا ومنطقتها ويرفعون إسم لبنان عاليا في المحافل المحلية والعربية والدولية.من جهته أعلن الحاج الشماس عن هيكيلة الشبكة التي تضم:رئيس اللجنة الرياضية في بلدية صيدا الحاج حسن الشماس(رئيسا) ، عضو المجلس البلدي الدكتور ناصر حمود(نائبا للرئيس)، وعضو المجلس البلدي الأستاذ إبراهيم الراعي (أمينا للسر)، وعضو المجلس البلدي الأستاذ كامل كزبر، والأندية التالية أعضاء: الأهلي، المعني، صيدا الرياضي، اللواء الرياضي، الحرية، الشعبي، ماركتينك سبور، أكاديمية صيدا للفنون القتالية، الفتيان، عبرا الرياضي، الفجر، صيدا للفروسية(كفاللو).وأكد على الشراكة فيما بين البلدية والأندية المشاركة . وقال إن رسالة الشبكة هي تقديم الرعاية الرياضية الشاملة والانشطة الثقافية والمجتمعية بجودة ونوعية بالاعتماد على كوادر مؤهلة ونظم تقنية متطورة .أما أهداف الشبكة :اولا : تعزيز مكانة الشبكة الرياضية والثقافية والمجتمعية في الشبكة الرياضية لمدينة صيدا والجوارثانيا : رفع كفاءة الأنشطة الداخلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية (أندية – بطولات – تدريبات وغيرها) وتعزيز المكانة المالية وموارد الشبكة الرياضية لمدينة صيدا والجوار .ثالثا : استقطاب وتنمية نوادي رياضية وموارد بشرية ذات كفاءة عالية . صيدا أون لاين Saida Online