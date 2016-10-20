الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / احمد الحريري التقى المفتيين سوسان وعسيران وتفقد منطقة شرحبيل

احمد الحريري التقى المفتيين سوسان وعسيران وتفقد منطقة شرحبيل أرسل الخبر



وزار الحريري والوفد المرافق مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران في مقر الافتاء الجعفري في المدينة حيث كان تداول في المستجدات على الساحة الداخلية الى جانب الشأن الصيداوي والجنوبي .

وكان الحريري قام بجولة تفقدية لمنطقة شرحبيل التابعة اداريا لبلدية بقسطا واستهل الجولة بزيارة لمبنى البلدية والتقى رئيسها ابراهيم مزهر بحضور عدد من اعضاء المجلس البلدي ، حيث جرى إستعراض اوضاع المنطقة وما تقوم به البلدية وتخططه من برامج للنهوض بها . واذ اثنى الحريري على جهود المجلس البلدي برئاسة مزهر تمنى عليه ايلاء منطقة شرحبيل المزيد من الاهتمام حياتيا وخدماتيا وانمائيا وقال مخاطبا اياه " شرحبيل واهالي صيدا القاطنين فيها أمانة في أعناقكم ونحن واثقون من انكم حريصون على هذه المنطقة وعلى التعاون والتجاوب لإحتياجات الناس هنا لا سيما ما يتعلق منها بالخدمات الأساسية ".

ومن جهته اكد مزهر تعاون البلدية مع جميع ابناء بقسطا وشرحبيل لما فيه خير هذه المنطقة والنهوض بها ومعالجة ما تعانيه من مشكلات .

بعد ذلك زار الحريري مقر جمعية شباب شرحبيل والتقى بحضور مزهر رئيس الجمعية المهندس احمد حجازي واعضاء الهيئة الادارية حيث جرى عرض لشؤون المنطقة ولأهداف وعمل الجمعية على صعيد تنميتها مثنيا على نشاط الجمعية في هذا السياق .

































زار أمين عام تيار المستقبل احمد الحريري مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان في مكتبه بدار الافتاء يرافقه اعضاء منسقية تيار المستقبل في الجنوب " رمزي مرجان ، محيي الدين النوام، مازن صباغ وزياد امين " ومن مكتب الحريري " يوسف اليمن ومحمود بعاصيري ".وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد وشؤونا تهم صيدا ومنطقتها .وزار الحريري والوفد المرافق مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران في مقر الافتاء الجعفري في المدينة حيث كان تداول في المستجدات على الساحة الداخلية الى جانب الشأن الصيداوي والجنوبي .وكان الحريري قام بجولة تفقدية لمنطقة شرحبيل التابعة اداريا لبلدية بقسطا واستهل الجولة بزيارة لمبنى البلدية والتقى رئيسها ابراهيم مزهر بحضور عدد من اعضاء المجلس البلدي ، حيث جرى إستعراض اوضاع المنطقة وما تقوم به البلدية وتخططه من برامج للنهوض بها . واذ اثنى الحريري على جهود المجلس البلدي برئاسة مزهر تمنى عليه ايلاء منطقة شرحبيل المزيد من الاهتمام حياتيا وخدماتيا وانمائيا وقال مخاطبا اياه " شرحبيل واهالي صيدا القاطنين فيها أمانة في أعناقكم ونحن واثقون من انكم حريصون على هذه المنطقة وعلى التعاون والتجاوب لإحتياجات الناس هنا لا سيما ما يتعلق منها بالخدمات الأساسية ".ومن جهته اكد مزهر تعاون البلدية مع جميع ابناء بقسطا وشرحبيل لما فيه خير هذه المنطقة والنهوض بها ومعالجة ما تعانيه من مشكلات .بعد ذلك زار الحريري مقر جمعية شباب شرحبيل والتقى بحضور مزهر رئيس الجمعية المهندس احمد حجازي واعضاء الهيئة الادارية حيث جرى عرض لشؤون المنطقة ولأهداف وعمل الجمعية على صعيد تنميتها مثنيا على نشاط الجمعية في هذا السياق . رأفت نعيم Saida Online