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"مشغل الأم" يكرم مسؤول اللجنة السياسية الفلسطينية في اوروبا أرسل الخبر



وجاء ذلك بحضور اللواء رائدة الفارس مسؤولة ملف المساعدات الانسانية في مكتب الرئيس محمود عباس وعدد من الشخصيات الوطنية والاجتماعية.

وتم ذلك بعد جولة قامت بها اللواء فارس والوفد المرافق لها في أقسام المشغل والاطلاع على أقسام الانتاج والتعليم وتصميم الازياء وقسم "سوق الخير"، استعرضت خلالها مديرة المركز وفاء وهبي تاريخ المشغل وأهدافه والبرامج التي يعمل على تحقيقها وحجم الانتاج ونوعه والفئات المستفيدة منه، وتسلمت بعدها اللواء فارس الدرع المقدم للحاج فرهود من إدارة المركز.

وعبرت اللواء الفارس عن سعادتها واعجابها بطريقة العمل المميزة وترابط الأقسام وجهود اليد العاملة إدارة وعاملين.













كرّمت ادارة "مشغل ومعهد الأم" في صيدا مسؤول اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا الحاج أبو كريم فرهود تقديرا لجهوده في خدمة وطنه وشعبه وتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية للعديد من المحتاجين في لبنان وفلسطين.وجاء ذلك بحضور اللواء رائدة الفارس مسؤولة ملف المساعدات الانسانية في مكتب الرئيس محمود عباس وعدد من الشخصيات الوطنية والاجتماعية.وتم ذلك بعد جولة قامت بها اللواء فارس والوفد المرافق لها في أقسام المشغل والاطلاع على أقسام الانتاج والتعليم وتصميم الازياء وقسم "سوق الخير"، استعرضت خلالها مديرة المركز وفاء وهبي تاريخ المشغل وأهدافه والبرامج التي يعمل على تحقيقها وحجم الانتاج ونوعه والفئات المستفيدة منه، وتسلمت بعدها اللواء فارس الدرع المقدم للحاج فرهود من إدارة المركز.وعبرت اللواء الفارس عن سعادتها واعجابها بطريقة العمل المميزة وترابط الأقسام وجهود اليد العاملة إدارة وعاملين. صيدا أون لاين Saida Online