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السعودي تفقد مكان الحريق في المدينة الصناعية في صيدا معربا عن ألمه لسقوط الضحيتين أرسل الخبر



وجدد تأكيده على ضرور تطبيق مواصفات السلامة العامة لتجنب الحوادث المؤسفة مستقبلا ، مثنيا على جهود فرق الإطفاء في البلدية والدفاع المدني التي شاركت في مكافحة الحريق وجهود فرق الإنقاذ أيضا، التي ساهمت بجهوزيتها في عدم إنتشار الحريق إلى المحال المجاورة.

كما تفقد المكان عضو المجلس البلدي في صيدا عضو لجنة الطوارىء المهندس محمد البابا الذي تابع عمليات إهماد الحريق ومشاركة فرق إطفاء بلدية صيدا وفوج المتطوعين في صيدا القديمة التابع للبلدية أيضا إلى جانب سائر فرق الإطفاء والإنقاذ المشاركة.













تفقد رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي مكان الحريق الذي نشب في المدينة الصناعية في صيدا عصر اليوم معربا عن ألمه لسقوط الضحيتين في الحريق، متوجها إلى عائلتيهما بأحر التعازي .وجدد تأكيده على ضرور تطبيق مواصفات السلامة العامة لتجنب الحوادث المؤسفة مستقبلا ، مثنيا على جهود فرق الإطفاء في البلدية والدفاع المدني التي شاركت في مكافحة الحريق وجهود فرق الإنقاذ أيضا، التي ساهمت بجهوزيتها في عدم إنتشار الحريق إلى المحال المجاورة.كما تفقد المكان عضو المجلس البلدي في صيدا عضو لجنة الطوارىء المهندس محمد البابا الذي تابع عمليات إهماد الحريق ومشاركة فرق إطفاء بلدية صيدا وفوج المتطوعين في صيدا القديمة التابع للبلدية أيضا إلى جانب سائر فرق الإطفاء والإنقاذ المشاركة. صيدا أون لاين Saida Online