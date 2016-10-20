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منافسات شرسة بين المؤسسات الاجتماعية في صيدا بغطاء إماراتي أرسل الخبر



وكانت جمعية مؤسسات الهيئة الاسلامية للرعاية قد أنشأت منذ سنوات مركز التدريب المهني المتقدم ثم تغير اسمه الى "مركز خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني" بناءً على طلب الطرف الاماراتي. تخرج من المركز آلاف الطلاب الصيداويين وخصوصاً الذين تسربوا من مدارسهم العادية وعادوا ليحصلوا على مهارات مهنية تؤمن لهم فرص عمل للعيش بكرامة، وخلال هذه الفترة الطويلة استطاعت مؤسسات الرعاية بناء كادر تعليمي كفوء، وأعطى المركز نتائج باهرة واستطاع عدد من طلابه الحصول على مراكز متقدمة في الإمتحانات المهنية الرسمية. وكان المركز يتلقى دعماً مالياً من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان – دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن قبل عام توقف الدعم المالي بشكل كامل مما اضطر جمعية مؤسسات الرعاية الى تحمل الجزء الأساس من كلفة التعليم وحملّت أهالي الطلاب جزءاً ضئيلاً وخصوصاً أن الفئة المستهدفة تنتمي إلى عائلات لبنانية وفلسطينية محتاجة.



وكانت المفاجأة هذا العام إذ بادرت جمعية المواساة في صيدا للإتصال بعدد من المدرسين وعرضت عليهم ترك مركز التدريب المهني والإلتحاق بها، وأعلمتهم أنها حصلت على الدعم المالي من نفس الجهة المانحة وأنها بصدد فتح مركز تعليم مهني مشابه لمركز جمعية الرعاية، مما دفع إدارة الأخيرة بالإتصال بإدارة جمعية المواساة التي لم تنكر نيتها فتح مركز مهني للصبيان، وكان هذا مستغرباً لأنها أصلاً جمعية تهتم بالفتيات وحسب.



واكدت مصادر مطلعة أن إدارة جمعية المواساة أصرت على موقفها وأخبرت الرعاية أنها استلمت من سفارة دولة الإمارات لائحة بنحو 300 إسم للإتصال بهم ودفعهم للإلتحاق بمركزها، والغريب أن هؤلاء الطلاب هم أنفسهم الذين كانوا يدرسون في مركز خليفة التابع للرعاية العام السابق. ولم تكتف إدارة المواساة بذلك بل أرسلت رسائل نصية على هواتف الطلاب تدعوهم للتعلم مجاناً في مركزها والإستغناء عن خدمات جمعية الرعاية.



وابدت مصادر متابعة لموقع صيدا اون لاين استغرابها حول تحول الدعم الخارجي إلى أداة لإلغاء الآخر بدلاً من أن يكون تكاملاً في الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، حيث أن الفتيات المنتسبات إلى جمعية المواساة يدفعن أقساط نقدية تصل إلى 3 ملايين ليرة لبنانية، والاجدى استخدام الدعم المالي لتحويل تعليم الفتيات إلى تعليم مجاني ليستفيد الجميع بدلاً من الدخول في سياسة تؤدي إلى التناحر بين المؤسسات الإجتماعية والغاء جمعية المواساة بالكامل لمؤسسة عريقة في التعليم المهني وذلك فقط لانجاح برنامجها الجديد.



ويبقى السؤال: "ألا تستحق صيدا الاستفادة من كل المساعدات التي تصل للمدينة وتوسيع شريحة المستفيدين لتشمل أكبر عدد ممكن؟" بدأت المنافسة بين الجمعيات الأهلية في صيدا للحصول على الدعم الخارجي ترخي ظلالها السلبية على العلاقات فيما بينها، وتهدد بجدل واسع يتحمل المجتمع المحلي نتائجه وينعكس سلباً على الفئات المستفيدة.وكانت جمعية مؤسسات الهيئة الاسلامية للرعاية قد أنشأت منذ سنوات مركز التدريب المهني المتقدم ثم تغير اسمه الى "مركز خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني" بناءً على طلب الطرف الاماراتي. تخرج من المركز آلاف الطلاب الصيداويين وخصوصاً الذين تسربوا من مدارسهم العادية وعادوا ليحصلوا على مهارات مهنية تؤمن لهم فرص عمل للعيش بكرامة، وخلال هذه الفترة الطويلة استطاعت مؤسسات الرعاية بناء كادر تعليمي كفوء، وأعطى المركز نتائج باهرة واستطاع عدد من طلابه الحصول على مراكز متقدمة في الإمتحانات المهنية الرسمية. وكان المركز يتلقى دعماً مالياً من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان – دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن قبل عام توقف الدعم المالي بشكل كامل مما اضطر جمعية مؤسسات الرعاية الى تحمل الجزء الأساس من كلفة التعليم وحملّت أهالي الطلاب جزءاً ضئيلاً وخصوصاً أن الفئة المستهدفة تنتمي إلى عائلات لبنانية وفلسطينية محتاجة.وكانت المفاجأة هذا العام إذ بادرت جمعية المواساة في صيدا للإتصال بعدد من المدرسين وعرضت عليهم ترك مركز التدريب المهني والإلتحاق بها، وأعلمتهم أنها حصلت على الدعم المالي من نفس الجهة المانحة وأنها بصدد فتح مركز تعليم مهني مشابه لمركز جمعية الرعاية، مما دفع إدارة الأخيرة بالإتصال بإدارة جمعية المواساة التي لم تنكر نيتها فتح مركز مهني للصبيان، وكان هذا مستغرباً لأنها أصلاً جمعية تهتم بالفتيات وحسب.واكدت مصادر مطلعة أن إدارة جمعية المواساة أصرت على موقفها وأخبرت الرعاية أنها استلمت من سفارة دولة الإمارات لائحة بنحو 300 إسم للإتصال بهم ودفعهم للإلتحاق بمركزها، والغريب أن هؤلاء الطلاب هم أنفسهم الذين كانوا يدرسون في مركز خليفة التابع للرعاية العام السابق. ولم تكتف إدارة المواساة بذلك بل أرسلت رسائل نصية على هواتف الطلاب تدعوهم للتعلم مجاناً في مركزها والإستغناء عن خدمات جمعية الرعاية.وابدت مصادر متابعة لموقع صيدا اون لاين استغرابها حول تحول الدعم الخارجي إلى أداة لإلغاء الآخر بدلاً من أن يكون تكاملاً في الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، حيث أن الفتيات المنتسبات إلى جمعية المواساة يدفعن أقساط نقدية تصل إلى 3 ملايين ليرة لبنانية، والاجدى استخدام الدعم المالي لتحويل تعليم الفتيات إلى تعليم مجاني ليستفيد الجميع بدلاً من الدخول في سياسة تؤدي إلى التناحر بين المؤسسات الإجتماعية والغاء جمعية المواساة بالكامل لمؤسسة عريقة في التعليم المهني وذلك فقط لانجاح برنامجها الجديد.ويبقى السؤال: "ألا تستحق صيدا الاستفادة من كل المساعدات التي تصل للمدينة وتوسيع شريحة المستفيدين لتشمل أكبر عدد ممكن؟" خاص صيدا أون لاين Saida Online