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بالفيديو: استعانت بنجمة أفلامٍ إباحية لاختبار حبيبها... لكنّها لم تتوقّع ما حصل! أرسل الخبر



شابة أميركيّة قرّرت أن تختبر إخلاص حبيبها لها من خلال الاستعانة بنجمة أفلامٍ إباحيّة لمحاولة إغوائه... لكنّ النتيجة لم تتوقعها أبداً.

وفي التفاصيل، لجأت الشابة إلى الناشط على موقع يوتيوب الذي يدير قناة "To Catch a Cheater" والتي تُساعد الشركاء على اكتشاف خيانة الشريك الآخر لهم. وللتحضير لهذا الاختبار، استعان الفريق بنجمة الأفلام الإباحيّة فاليري وايت.

من خلف الشاشة، شاهدت الشابة وللمرّة الأولى كيف تفاعل حبيبها مع فاليري التي فاجأته بطلب رقم هاتفه وطلبت منه أن يأخذها إلى منزله كي تقضي الليلة هناك.

ولحسن حظّ الشابة، لم يكترث الحبيب لفاليري كثيراً واعترف لها أنّه يواعد شابة أخرى وغادر سريعاً لكنّها قبل ذلك أخذ رقم هاتفها بعدما كشفت له عن مهنتها.

وتفاجأت الشابة بتصرّفات حبيبها لأنّه لم يخنها لكنّها لم تكن سعيدة بأنّه أخذ رقم هاتفها. وحين اتّصلت به لتكشف له أنّ الحادثة كانت مفبركة، قام هو بهجرها على الهاتف لأنّه لم يتقبّل ما قامت به.



شاهدوا الفيديو المضحك هنا



يتّفق الكثيرون على أنّ الثقة بين الشريكين هي العامل الأساسي للمحافظة على علاقةٍ عاطفيّة متينة وقويّة، فإذا تزعزعت هذه الثقة لن تعود العلاقة بين الشريكين إلى سابق عهدها أبداً.شابة أميركيّة قرّرت أن تختبر إخلاص حبيبها لها من خلال الاستعانة بنجمة أفلامٍ إباحيّة لمحاولة إغوائه... لكنّ النتيجة لم تتوقعها أبداً.وفي التفاصيل، لجأت الشابة إلى الناشط على موقع يوتيوب الذي يدير قناة "To Catch a Cheater" والتي تُساعد الشركاء على اكتشاف خيانة الشريك الآخر لهم. وللتحضير لهذا الاختبار، استعان الفريق بنجمة الأفلام الإباحيّة فاليري وايت.من خلف الشاشة، شاهدت الشابة وللمرّة الأولى كيف تفاعل حبيبها مع فاليري التي فاجأته بطلب رقم هاتفه وطلبت منه أن يأخذها إلى منزله كي تقضي الليلة هناك.ولحسن حظّ الشابة، لم يكترث الحبيب لفاليري كثيراً واعترف لها أنّه يواعد شابة أخرى وغادر سريعاً لكنّها قبل ذلك أخذ رقم هاتفها بعدما كشفت له عن مهنتها.وتفاجأت الشابة بتصرّفات حبيبها لأنّه لم يخنها لكنّها لم تكن سعيدة بأنّه أخذ رقم هاتفها. وحين اتّصلت به لتكشف له أنّ الحادثة كانت مفبركة، قام هو بهجرها على الهاتف لأنّه لم يتقبّل ما قامت به.شاهدوا الفيديو المضحك هنا LBCI Saida Online