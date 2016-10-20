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السنيورة يتمرّد على ترشيح الحريري: لن أصوت لعون.. ومعي نواب من كتلة المستقبل! أرسل الخبر



واعلن الرئيس السنيورة في حديث مع الصحافيين :" انه من الطبيعي ان اكون الى جانب رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري، نظرا لما يجمعنا من الكثير من المشتركات الوطنية والعروبية والحرص على اللبنانيين، معتبرا أن ما قاله الحريري اليوم يعبر عن هذا الحس الرفيع من التقدير للمصلحة الوطنية حسبما يراها هو والرغبة في ايجاد مخرج للأزمة الكبرى."



وأوضح الرئيس السنيورة "أن هناك تمايزا بيني وبينه فيما خص انتخاب رئيس الجمهورية، لكن هذا لا يمنع من أنني كنت وسأبقى الى جانبه استنادا الى كل هذه الثوابت، مشددا على أن الانتخاب يكون بناء على القناعات وما نظن أنه السبيل الذي يؤدي الى خدمة لبنان."



وجدد التأكيد أن "هذا التمايز لا يفسد العلاقة الوثيقة والتضامن بيننا وبين الحريري، معلنا أنه لن ينتخب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية."



وشدد الرئيس السنيورة على أن "كتلة المستقبل ستبقى موحدة ولا انقسام في الكتلة وهي من أكثر الكتل النيابية التي تحرص على الانفتاح والحرية بين أعضائها وبالتالي تسمح بهذا التعبير الذي يمكن أن يعبر عنه النواب، مشيرا الى أن جميع نواب الكتلة يقفون الى جانب الحريري في كل الامور، بإستثناء هذا الموضوع الذي فيه تمايز." شارك رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في المؤتمر الصحافي الذي تحدث فيه الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، واعلن عن تبنيه ترشيح العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية.واعلن الرئيس السنيورة في حديث مع الصحافيين :" انه من الطبيعي ان اكون الى جانب رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري، نظرا لما يجمعنا من الكثير من المشتركات الوطنية والعروبية والحرص على اللبنانيين، معتبرا أن ما قاله الحريري اليوم يعبر عن هذا الحس الرفيع من التقدير للمصلحة الوطنية حسبما يراها هو والرغبة في ايجاد مخرج للأزمة الكبرى."وأوضح الرئيس السنيورة "أن هناك تمايزا بيني وبينه فيما خص انتخاب رئيس الجمهورية، لكن هذا لا يمنع من أنني كنت وسأبقى الى جانبه استنادا الى كل هذه الثوابت، مشددا على أن الانتخاب يكون بناء على القناعات وما نظن أنه السبيل الذي يؤدي الى خدمة لبنان."وجدد التأكيد أن "هذا التمايز لا يفسد العلاقة الوثيقة والتضامن بيننا وبين الحريري، معلنا أنه لن ينتخب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية."وشدد الرئيس السنيورة على أن "كتلة المستقبل ستبقى موحدة ولا انقسام في الكتلة وهي من أكثر الكتل النيابية التي تحرص على الانفتاح والحرية بين أعضائها وبالتالي تسمح بهذا التعبير الذي يمكن أن يعبر عنه النواب، مشيرا الى أن جميع نواب الكتلة يقفون الى جانب الحريري في كل الامور، بإستثناء هذا الموضوع الذي فيه تمايز." الجديد Saida Online