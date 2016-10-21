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الأمن العام يحبط مخططات خلية إرهابية بتوقيف 9 سوريين أرسل الخبر



واعلنت المديرية العامة في بيان لها انه «في إطار تفعيل الأمن الوقائي من خلال رصد وتتبع نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبنتيجة متابعة دقيقة ومكثفة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء لإشارة النيابة العامة المختصة، كل من: (م.ن)، (خ.ن)، (ح.خ)، (أ.و)، (م.ن)، (م.ش)، (أ.ن) و(ر.ن) من الجنسية السورية لإنتمائهم الى تنظيم ارهابي والتواصل مع جهات اصولية متشددة.

وبنتيجة التحقيق معهم إعترفوا بما نسب اليهم، وان الاول قد كلف من قبل احد التنظيمات الارهابية بإستئجار شقة تمهيدا لإستقبال وإيواء مجموعة من الانتحاريين، تجهيز العبوات والاحزمة الناسفة لإستخدامها، وإرشادهم الى الأهداف التي سبق وقام صاحب العلاقة بإستطلاعها، بهدف تنفيذ عمليات انتحارية ضد مطاعم ومقاه سياحية بالاضافة الى دوريات قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، كما أقدم الباقون على تسهيل وتأمين كافة التدريبات اللوجستية والمالية لصالح الاول لضمان تنفيذ المخطط الارهابي المنوه عنه أعلاه.

بعد انتهاء التحقيقات معهم احيلوا الى القضاء المختص، والعمل جار لرصد باقي الاشخاص المتورطين بالقضية لتوقيفهم وسوقهم امام العدالة«.

كشفت المديرية العامة للامن العام عن شبكة ارهابية خطط افرادها لتنفيذ عمليات انتحارية ضد اماكن سياحية وضد قوات «اليونيفل». وتمكنت المديرية من احباط هذه المخططات بعد توقيف تسعة سوريين.واعلنت المديرية العامة في بيان لها انه «في إطار تفعيل الأمن الوقائي من خلال رصد وتتبع نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبنتيجة متابعة دقيقة ومكثفة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء لإشارة النيابة العامة المختصة، كل من: (م.ن)، (خ.ن)، (ح.خ)، (أ.و)، (م.ن)، (م.ش)، (أ.ن) و(ر.ن) من الجنسية السورية لإنتمائهم الى تنظيم ارهابي والتواصل مع جهات اصولية متشددة.وبنتيجة التحقيق معهم إعترفوا بما نسب اليهم، وان الاول قد كلف من قبل احد التنظيمات الارهابية بإستئجار شقة تمهيدا لإستقبال وإيواء مجموعة من الانتحاريين، تجهيز العبوات والاحزمة الناسفة لإستخدامها، وإرشادهم الى الأهداف التي سبق وقام صاحب العلاقة بإستطلاعها، بهدف تنفيذ عمليات انتحارية ضد مطاعم ومقاه سياحية بالاضافة الى دوريات قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، كما أقدم الباقون على تسهيل وتأمين كافة التدريبات اللوجستية والمالية لصالح الاول لضمان تنفيذ المخطط الارهابي المنوه عنه أعلاه.بعد انتهاء التحقيقات معهم احيلوا الى القضاء المختص، والعمل جار لرصد باقي الاشخاص المتورطين بالقضية لتوقيفهم وسوقهم امام العدالة«. المستقبل Saida Online