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بالفيديو.. تنين يحلق فوق جبال بالصين أرسل الخبر



ونشر الشريط في موقع "اليوتيوب" منذ عدة أيام من قبل قناة "ApexTV" التي عرضت لمستخدمي الموقع سؤالا حول ما إذا كان الكائن المصور حيوانا أسطوريا أو ديناصورا من نوع "بتروداكتيليات".

ولم تحدد القناة الموقع الدقيق الذي تم فيه تصوير الشريط، وقالت إنه تم تصوير "التنين" في منطقة جبلية على حدود الصين مع لاوس.

وحصد المقطع أكثر من 220 ألف مشاهدة حتى الآن .



أثار شريط فيديو يستمر 5 دقائق ويظهر "تنينا" يحلق في منطقة جبلية بالصين خلافات عنيفة بين مستخدمي الإنترنت حول مدى صحة المقطع.ونشر الشريط في موقع "اليوتيوب" منذ عدة أيام من قبل قناة "ApexTV" التي عرضت لمستخدمي الموقع سؤالا حول ما إذا كان الكائن المصور حيوانا أسطوريا أو ديناصورا من نوع "بتروداكتيليات".ولم تحدد القناة الموقع الدقيق الذي تم فيه تصوير الشريط، وقالت إنه تم تصوير "التنين" في منطقة جبلية على حدود الصين مع لاوس.وحصد المقطع أكثر من 220 ألف مشاهدة حتى الآن . وكالات