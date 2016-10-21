الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / النائبان اسود وابو زيد في مجدليون موفدين من عون

النائبان اسود وابو زيد في مجدليون موفدين من عون أرسل الخبر



وجرى خلال اللقاء الذي دام نحو ساعة البحث في موضوع الاستحقاق الرئاسي بعد تبني الرئيس سعد الحريري ترشيح العماد عون .

وكان اللقاء ايضا مناسبة للتداول في شؤون تهم منطقتي صيدا وجزين،خرج بعدها اسود وابو زيد من دون الادلاء بأي تصريح . استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون وفدا من التيار الوطني الحر ضم نائبي التيار عن جزين زياد اسود وامل ابو زيد في مستهل جولة على عدد من فاعليات صيدا موفدين من رئيس تكتل الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون .وجرى خلال اللقاء الذي دام نحو ساعة البحث في موضوع الاستحقاق الرئاسي بعد تبني الرئيس سعد الحريري ترشيح العماد عون .وكان اللقاء ايضا مناسبة للتداول في شؤون تهم منطقتي صيدا وجزين،خرج بعدها اسود وابو زيد من دون الادلاء بأي تصريح . صيدا أون لاين Saida Online