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جمعية أنتج كرمت رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بدرع تقديري أرسل الخبر



وقام وفد من الجمعية ضم عضو المجلس البلدي الأستاذ كامل كزبر ونائب الرئيس الدكتور طارق الصباغ والأعضاء الباحث الدكتور محمد الرواس والأستاذة سوسن عبدالحليم بتقديم الدرع للمهندس السعودي في مكتبه بالقصر البلدي.



وكانت مناسبة عرض فيها الوفد لنشاطات الجمعية ومشاريعها المستقبلية.



من جهته شكر المهندس السعودي لوفد الجمعية بادرته التكريمية تجاهه وتجاه البلدية متنيا التوفيق للجمعية في كافة نشاطاتها وبرامجها .





كرمت جمعية أنتج برئاسة الدكتور صلاح الدين أرقه دان رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بدرع تقديري، وذلك عربون شكر لرعاية عدد من برامج ونشاطات الجمعية وأخرها رعاية حفل تكريم الجمعية لكتاب ومؤرخين كتبوا عن صيدا، وإصدار الكتاب التوثيقي عنهم وعن مؤلفاتهم بالشراكة مع بلدية صيدا . والكتاب من إعداد وجمع رئيس الجمعية الدكتور أرقه دان يعتبر مرجعا جامعا عن المؤلفين والكتاب والمؤرخين لمدينة صيدا..وقام وفد من الجمعية ضم عضو المجلس البلدي الأستاذ كامل كزبر ونائب الرئيس الدكتور طارق الصباغ والأعضاء الباحث الدكتور محمد الرواس والأستاذة سوسن عبدالحليم بتقديم الدرع للمهندس السعودي في مكتبه بالقصر البلدي.وكانت مناسبة عرض فيها الوفد لنشاطات الجمعية ومشاريعها المستقبلية.من جهته شكر المهندس السعودي لوفد الجمعية بادرته التكريمية تجاهه وتجاه البلدية متنيا التوفيق للجمعية في كافة نشاطاتها وبرامجها . صيدا أون لاين Saida Online