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أسامة سعد يستقبل النائبين أمل أبوزيد وزياد أسود أرسل الخبر



وقد جرى خلال اللقاء الذي استغرق حوالي ساعة تناول الاستحقاق الرئاسي وأبعاده المختلفة، حيث تم التأكيد على ضرورة وضع حد للشغور في موقع الرئاسة، وعلى أهمية وضع قانون ديمقراطي عصري للانتخابات النيابية يساعد على تطوير الحياة السياسية في لبنان.

كما جرى التطرق إلى أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والابتعاد عن الخطاب الطائفي الذي يحمل مخاطر كبيرة على لبنان. وتم التحذير من ظاهرة الفساد المستشري والتأكيد على ضرورة محاسبة الفاسدين. كما جرى التشديد على أولوية معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، ومن بينها: تضخم الدين العام، والبطالة، وهجرة الشباب، وتردي الخدمات العامة، وانخفاض مستويات المعيشة، وتنامي ظاهرة الفقر...

وقد شكر سعد النائبين زياد أسود وأمل أبوزيد على الزيارة، وعلى ما قدماه من شرح حول التطورات التي يشهدها الاستحقاق الرئاسي، وهي تطورات لها ما لها وعليها ما عليها. وأمل سعد بتطوير التعاون مع التيار الوطني الحر من أجل الإصلاح والتغيير، وإنقاذ لبنان من الأزمات والمآزق.

وأكد سعد أن التنظيم الشعبي الناصري والتيار الشعبي وسائر قوى التغيير الديمقراطي في لبنان تواصل العمل من أجل التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والنضال من أجل إنقاذ الشعب اللبناني من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أوقعته فيها الطبقة السياسية الحاكمة. كما أكد على خيار المقاومة، والوقوف إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وإلى جانب شعوب الأمة العربية في كفاحها ضد المشاريع الاستعمارية وأدواتها في المنطقة.

وشدد سعد على أن الشعب اللبناني سوف يستعيد حقوقه المسلوبة، ويبني مستقبلاً أفضل بالرغم من كل المتحكمين والفاسدين وناهبي خيراته.















استقبل أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد في مكتبه النائبين زياد أسود وأمل أبوزيد، وبحضور خليل الخليل ومعروف مصطفى سعد وطلال أرقه دان ومصطفى حسن سعد وبلال نعمة من قيادة التنظيم.وقد جرى خلال اللقاء الذي استغرق حوالي ساعة تناول الاستحقاق الرئاسي وأبعاده المختلفة، حيث تم التأكيد على ضرورة وضع حد للشغور في موقع الرئاسة، وعلى أهمية وضع قانون ديمقراطي عصري للانتخابات النيابية يساعد على تطوير الحياة السياسية في لبنان.كما جرى التطرق إلى أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والابتعاد عن الخطاب الطائفي الذي يحمل مخاطر كبيرة على لبنان. وتم التحذير من ظاهرة الفساد المستشري والتأكيد على ضرورة محاسبة الفاسدين. كما جرى التشديد على أولوية معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، ومن بينها: تضخم الدين العام، والبطالة، وهجرة الشباب، وتردي الخدمات العامة، وانخفاض مستويات المعيشة، وتنامي ظاهرة الفقر...وقد شكر سعد النائبين زياد أسود وأمل أبوزيد على الزيارة، وعلى ما قدماه من شرح حول التطورات التي يشهدها الاستحقاق الرئاسي، وهي تطورات لها ما لها وعليها ما عليها. وأمل سعد بتطوير التعاون مع التيار الوطني الحر من أجل الإصلاح والتغيير، وإنقاذ لبنان من الأزمات والمآزق.وأكد سعد أن التنظيم الشعبي الناصري والتيار الشعبي وسائر قوى التغيير الديمقراطي في لبنان تواصل العمل من أجل التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والنضال من أجل إنقاذ الشعب اللبناني من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أوقعته فيها الطبقة السياسية الحاكمة. كما أكد على خيار المقاومة، والوقوف إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وإلى جانب شعوب الأمة العربية في كفاحها ضد المشاريع الاستعمارية وأدواتها في المنطقة.وشدد سعد على أن الشعب اللبناني سوف يستعيد حقوقه المسلوبة، ويبني مستقبلاً أفضل بالرغم من كل المتحكمين والفاسدين وناهبي خيراته. صيدا أون لاين Saida Online