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شاهد بالصور.. هكذا يعيش أبناء "أغنياء نيجيريا"! أرسل الخبر



واللافت أنّ لأبناء أغنياء نيجيريا حساب رسمي على انستغرام اسمه Richkidsnaija.

يُذكر أنّ صور Emeka Okonkwo وهو أصغر الأغنياء في البلاد ولديه أعمال عديدة في الغاز والنفط، هي الأكثر انتشاراً عبر هذه الصفحة.

شاهدوا الصور وشاركونا آراءكم:











اجتاحت صور لأبناء أغنياء نيجيريا موقع انستغرام تماماّ كما حصل منذ فترة عندما انتشرت صور لأغنياء لندن، الولايات المتحدة الأميركيّة، روسيا ودبي... وتميّزت صور أبناء أغنياء نيجيريا بالترف والفخامة من خلال الملابس، السيارات والماركات العالميّة، بالإضافة إلى صور عطلاتهم الرائعة.واللافت أنّ لأبناء أغنياء نيجيريا حساب رسمي على انستغرام اسمه Richkidsnaija.يُذكر أنّ صور Emeka Okonkwo وهو أصغر الأغنياء في البلاد ولديه أعمال عديدة في الغاز والنفط، هي الأكثر انتشاراً عبر هذه الصفحة.شاهدوا الصور وشاركونا آراءكم: LBCI Saida Online