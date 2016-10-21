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اعترافات مروعة لموقوف سوري في لبنان: قذف سائله المنوي مراراً فوق عجين احد الافران الكبرى في لبنان أرسل الخبر





لكنّ الصدمة الكبرى تمثلت في اعترافه بممارسة العادة السرية مراراً وتكراراً حيث كان يقذف سائله المنوي فوق العجين في أحد الأفران الكبيرة على أوتوستراد حالات حيث يعمل.



تجري محاولات للفلفة القضية التي تسيء بقوة الى سمعة هذا الفرن الذي تنتشر فروعه في عدد كبير من المناطق اللبنانية . قالت وسائل اعلام لبنانية صباح اليوم ان التحقيقات التي جرت مع الموقوف أحمد مهدي عنكير مواليد عام 1996 (20 عاماً) من الجنسية السورية والذي اعتقلته دورية من مخابرات الجيش وسلمته إلى قوى الأمن الداخلي الأربعاء 19 تشرين الأول، وذلك إثر إقدامه على التحرش بفتاة في حالات كانت تنتظر والدتها في السيارة حين فاجأها وقام بقذف سائله المنوي بإتجاهها وأنّ هذه الحادثة ليس الأولى من نوعها التي يرتكبها الموقوف الذي اعترف بقيامه بـ5 حالات تحرش سابقة.لكنّ الصدمة الكبرى تمثلت في اعترافه بممارسة العادة السرية مراراً وتكراراً حيث كان يقذف سائله المنوي فوق العجين في أحد الأفران الكبيرة على أوتوستراد حالات حيث يعمل.تجري محاولات للفلفة القضية التي تسيء بقوة الى سمعة هذا الفرن الذي تنتشر فروعه في عدد كبير من المناطق اللبنانية . وكالات محلية Saida Online