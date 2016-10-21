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الحريري تسلمت من بواب كتابه "رحلة الكلمات" أرسل الخبر



ويتضمن الكتاب الذي قدمت له النائب الحريري مجموعة من الكلمات والخطابات الوجدانية والقصائد التي كتبها بواب والقاها في مناسبات عدة تربوية ووطنية واستلهمها من تأثره بشخصية ومواقف الرئيس الشهيد ومسيرته الانسانية والتربوية والوطنية .





تسلمت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري من منسق عام الشبكة المدرسية لصيدا والجوار المشرف العام في مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري نبيل بواب النسخة الأولى من كتابه " رحلة الكلمات " الذي يهديه لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري بمناسبة ذكرى ميلاده الثانية والسبعين والتي تصادف في الأول من تشرين الثاني حيث سيتم توقيعه بالمناسبة في احتفال تقيمه الشبكة المدرسية عند الساعة الرابعة من عصر اليوم نفسه في ثانوية رفيق الحريري في صيدا .ويتضمن الكتاب الذي قدمت له النائب الحريري مجموعة من الكلمات والخطابات الوجدانية والقصائد التي كتبها بواب والقاها في مناسبات عدة تربوية ووطنية واستلهمها من تأثره بشخصية ومواقف الرئيس الشهيد ومسيرته الانسانية والتربوية والوطنية . صيدا أون لاين Saida Online