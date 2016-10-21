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السعودي كرم البطلة الدولية رولا خالد لإحرازها المركز الثاني ورفع إسم صيدا ولبنان عاليا أرسل الخبر



وقدم المهندس السعودي الدرع التكريمية للبطلة خالد في مكتبه بالقصر البلدي في صيدا، متمنيا لها دوام التقدم والتوفيق في عالم الرياضة ورفع إسم صيدا ولبنان عاليا في شتى المجالات.

بدورها شكرت البطلة خالد للمهندس السعودي بادرته التكريمية تجاهها وقدمت له شريطا مصورا عن المبارات التي شاركت فيها والتدريبات التحضيرية التي تظهر التقنية القتالية التي تتمتع بها هذه اللعبة.



*إشارة إلى أن البطلة خالد كانت في عداد البعثة اللبنانية التي شاركت في البطولة وقد فازت بالضربة القاضية الفنية على اللاعبة الصينية في الجولة الثانية من النصف نهائي لتنتقل إلى النهائيات وتحل في المركز الثاني في مواجهة اللاعبة الفيتنامية نيغين تاي نوغك بعد مباراة شيقة وشرسة أظهرت اللاعبة خالد مواهبها القتالية بإحترافية عالية.







كرم رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي البطلة الدولية رولا خالد لإحرازها المركز الثاني في دورة الألعاب الأسيوية الشاطئية (بطولة التاي بوكسينغ – مواي تاي) التي جرت مؤخرا في الفلبين ورفعها إسم صيدا ولبنان عاليا في المحافل الدولية الرياضية.وقدم المهندس السعودي الدرع التكريمية للبطلة خالد في مكتبه بالقصر البلدي في صيدا، متمنيا لها دوام التقدم والتوفيق في عالم الرياضة ورفع إسم صيدا ولبنان عاليا في شتى المجالات.بدورها شكرت البطلة خالد للمهندس السعودي بادرته التكريمية تجاهها وقدمت له شريطا مصورا عن المبارات التي شاركت فيها والتدريبات التحضيرية التي تظهر التقنية القتالية التي تتمتع بها هذه اللعبة.*إشارة إلى أن البطلة خالد كانت في عداد البعثة اللبنانية التي شاركت في البطولة وقد فازت بالضربة القاضية الفنية على اللاعبة الصينية في الجولة الثانية من النصف نهائي لتنتقل إلى النهائيات وتحل في المركز الثاني في مواجهة اللاعبة الفيتنامية نيغين تاي نوغك بعد مباراة شيقة وشرسة أظهرت اللاعبة خالد مواهبها القتالية بإحترافية عالية. صيدا أون لاين Saida Online