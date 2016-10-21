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حل سحري لمعاناة المحرومين من الكهرباء.. مصابيح القوارير البلاستيكية أرسل الخبر



ومن أجل ذلك ابتكر إيلس دياز مصابيح مصنوعة من القوارير البلاستيكية يمكنها توفير الضوء بالاعتماد على الطاقة الشمسية ويحمل المشروع اسم "Liter of Light".

تقوم فكرة المشروع على ملء القوارير بالماء ومسحوق التبييض أو القَصْر bleach؛ ومسحوق القصر هو مسحوق أبيض كيميائي يُستخدم فيِ إزالة الألوان أو تخفيفها. (القَصَّارُ: المبيِّضُ للثِّياب) ويمنع ظهور الطحالب في الماء. ثم يتم تثبيت الزجاجات على أسطح المنازل حيث تعمل كمرآة عاكسة للضوء بزاوية 360 درجة وتكون بذلك مثل المصابيح العادية خلال فترة النهار، وتوفر هذه العملية ما بين 10 و15 دولاراً في الشهر لسكان القرى بفضل الاستغناء عن الشموع أو مصابيح الكيروسين.



أما من أجل الحصول على الضوء في الليل فيتم تزويد هذه القوارير البلاستيكية بمصابيح LED متصلة عبر أسلاك بلوحة تحول الطاقة الشمسية الصغيرة إلى ضوء. وتحتاج إضاءة هذه المصابيح إلى التعرض للشمس ما بين 3 و4 ساعات لتظل مضيئة ليلة كاملة.



وتصل تكلفة مصباح واحد من القوارير البلاستيكية إلى حوالي 3 دولارات، فيما تصل تكلفة المصابيح ذاتها التي يتم وضعها بالشوارع إلى ما بين 25 و30 دولاراً، والمصابيح الأكثر قوة إلى 60 دولاراً. ويقول دياز إن تكلفة هذه القوارير تظل أرخص بكثير من المصابيح الأخرى التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي تصل تكاليفها إلى ألف دولار.







يواجه أكثر من 1.5 مليار شخص بشكل يومي مشاكل الحصول على الكهرباء بسبب عدم وصولها إلى المناطق النائية أو جراء الكوارث الطبيعية التي ينجم عنها البقاء في الظلام لأيام عدة.ومن أجل ذلك ابتكر إيلس دياز مصابيح مصنوعة من القوارير البلاستيكية يمكنها توفير الضوء بالاعتماد على الطاقة الشمسية ويحمل المشروع اسم "Liter of Light".تقوم فكرة المشروع على ملء القوارير بالماء ومسحوق التبييض أو القَصْر bleach؛ ومسحوق القصر هو مسحوق أبيض كيميائي يُستخدم فيِ إزالة الألوان أو تخفيفها. (القَصَّارُ: المبيِّضُ للثِّياب) ويمنع ظهور الطحالب في الماء. ثم يتم تثبيت الزجاجات على أسطح المنازل حيث تعمل كمرآة عاكسة للضوء بزاوية 360 درجة وتكون بذلك مثل المصابيح العادية خلال فترة النهار، وتوفر هذه العملية ما بين 10 و15 دولاراً في الشهر لسكان القرى بفضل الاستغناء عن الشموع أو مصابيح الكيروسين.أما من أجل الحصول على الضوء في الليل فيتم تزويد هذه القوارير البلاستيكية بمصابيح LED متصلة عبر أسلاك بلوحة تحول الطاقة الشمسية الصغيرة إلى ضوء. وتحتاج إضاءة هذه المصابيح إلى التعرض للشمس ما بين 3 و4 ساعات لتظل مضيئة ليلة كاملة.وتصل تكلفة مصباح واحد من القوارير البلاستيكية إلى حوالي 3 دولارات، فيما تصل تكلفة المصابيح ذاتها التي يتم وضعها بالشوارع إلى ما بين 25 و30 دولاراً، والمصابيح الأكثر قوة إلى 60 دولاراً. ويقول دياز إن تكلفة هذه القوارير تظل أرخص بكثير من المصابيح الأخرى التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي تصل تكاليفها إلى ألف دولار. ماشابل Saida Online