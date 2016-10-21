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فيديو: اختارت أصعب أغنية.. وبعد 10 ثوان كانت الصدمة! أرسل الخبر



وتقدمت الصغيرة بابتسامتها على المسرح أمام لجنة التحكيم، وشعر الحكام بالقلق وشككوا في أداء الطفلة عندما علموا الأغنية التي اختارتها والتي تتطلب طاقة صوتية عالية.

إلا أنها وبعد أن بدأت الغناء حتى شعرت اللجنة بالذهول بسبب أدائها المتقن والرائع للأغنية .



أدت الطفلة مايا غوث، 12 عاماً، أغنية للنجمة الشهيرة "ويتني هيوستن"، وذلك في برنامج المسابقات لاكتشاف المواهب britain’s got talent.وتقدمت الصغيرة بابتسامتها على المسرح أمام لجنة التحكيم، وشعر الحكام بالقلق وشككوا في أداء الطفلة عندما علموا الأغنية التي اختارتها والتي تتطلب طاقة صوتية عالية.إلا أنها وبعد أن بدأت الغناء حتى شعرت اللجنة بالذهول بسبب أدائها المتقن والرائع للأغنية . وكالات Saida Online